Большое декабрьское обновление для устройств Pixel принесет множество новых функций и значительно улучшит производительность игр

Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro вышли уже несколько недель назад, и отзывы о них не всегда были положительными: геймеры считают, что чипы Tensor в них не обеспечивают той мощности, которую они хотели бы иметь в мобильных играх, и в результате флагманы могут испытывать некоторые трудности с более требовательными играми. Новое бесплатное обновление от Google может изменить ситуацию.

Речь идет о декабрьском обновлении 2023 для устройств Google Pixel, которое включает в себя улучшенный драйвер для ядра ARM Mali GPU. Этот драйвер заменяет существующий, датированный августом 2022 года, на новый, датированный октябрем. И, судя по отзывам пользователей, он обеспечивает столь необходимое улучшение игровой производительности. Это не заставит Tensor превзойти Snapdragon 8 Gen 2 или 3 с графическим процессором Adreno, но улучшения, похоже, будут значительными.

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ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ДЕКАБРЬСКОГО РЕЛИЗА GOOGLE PIXEL

По данным 9to5google, геймеры заметили значительные улучшения в двух особенно требовательных играх: Fortnite и Genshin Impact: вместо того чтобы демонстрировать производительность, аналогичную телефонам Pixel 7, обновленные "восьмерки" стали заметно быстрее и плавнее. 91mobiles проследил за другими геймерами и отмечает, что частота кадров в Genshin Impact выросла с 20-25 кадров в секунду до более чем 45 кадров в секунду, а Fortnite работает на 60 кадров в секунду на самых высоких настройках.

Обновление для GPU будет актуально для всех телефонов Pixel на базе Tensor, а не только для 8 и 8 Pro, но, конечно, не стоит ожидать такого же уровня производительности от старых устройств.

Декабрьское обновление касается не только игровой производительности. Оно также предоставляет новые функции искусственного интеллекта для Pixel 8 Pro, включая ИИ-ассистента Gemini Nano, видео Night Sight и Video Boost, а также улучшения для пользователей Pixel Fold, Pixel Tablet и Pixel Watch.

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Декабрьское обновление Google необычно большое, в нем много новых функций, а также обычные оптимизации и исправления ошибок. Обновление бесплатное и распространяется среди пользователей Pixel уже сейчас.