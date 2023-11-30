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dima0782
Инсайдер 91Mobiles: Galaxy Z Flip 6 получит масштабное обновление экрана
По слухам, Galaxy Z Flip 6 получит еще более крупный дисплей на крышке, чем его предшественник

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Когда речь заходит о лучших телефонах-раскладушках, моим любимым устройством в стиле "ракушка" является Samsung Galaxy Z Flip 5. И хотя его замена Z Flip 6 не ожидается в ближайшее время, уже сейчас ходят горячие слухи об устройстве нового поколения. 

В частности, Galaxy Z Flip 6, по слухам, получит масштабное обновление дисплея на крышке - в буквальном смысле. В сообщении, полученном от 91Mobiles, цитируется авторитетный источник из X (бывший Twitter), Росс Янг (из DSCC), утверждающий, что дисплей может "приблизиться к 3,9 дюймам".

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Samsung

Учитывая, что переход от 1,9-дюймового дисплея на крышке Z Flip 4 к 3,4-дюймовой версии Z Flip 5 был гигантским шагом вперед, переход от него к 3,9-дюймовой внешней панели может показаться незначительным, но на самом деле это огромное изменение. На самом деле, мне интересно, куда все это денется, ведь в нынешнем Z Flip 5 практически нет свободного места, чтобы втиснуть еще что-то по бокам.  

Я полагаю, что это было неизбежно: в конце концов, Motorola Razr 40 уже превосходит Z Flip 5, предлагая больший 3,6-дюймовый дисплей (хотя и менее практичный), так что Samsung должна была вернуться, чтобы представить что-то, что больше и лучше, чем любой из конкурентов на данный момент. 

Я уверен, что в Z Flip 6 будет еще много интересного, хотя не думаю, что мы увидим это устройство раньше второй половины 2024 года. До этого нам предстоит ждать презентации Samsung Galaxy S24 - мероприятие Unpacked ожидается в середине января того же года.

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Есть и другие важные вопросы, например, вернется ли Z Flip 6 к собственному чипу Exynos от Samsung или продолжит сотрудничество с платформой Snapdragon от Qualcomm. Уверены, что новые модные цвета будут само собой разумеющимися. Что касается того, насколько большим будет дисплей новой обложки - 3,9 дюйма или более приемлемые 3,6 дюйма, - то нам остается только ждать и смотреть...

#слухи #дисплей #самсунг #инсайд #galaxy flip #samsung galaxy z flip 6
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