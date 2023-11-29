Геотермальный проект уже сегодня снабжает центры обработки данных Google экологически чистой энергией

У компании Google появился новый способ обеспечить энергией свои центры обработки данных. Как сообщается в блоге Google, на сегодняшний день в Аризоне запущен "первый в своем роде" геотермальный проект, в котором используются современные технологии бурения в нефтегазовой отрасли для оптимизации выработки геотермальной энергии. Google утверждает, что эта "улучшенная геотермальная энергия" способна круглосуточно производить чистую энергию дешевле, чем любой другой доступный на данный момент способ.

Для большинства технологических компаний электроэнергия - это большие расходы, и вообще это все более ценный ресурс. Поэтому вполне логично, что компании ставят перед собой амбициозные цели в области чистой энергии и возобновляемых источников. До сих пор производство геотермальной энергии было географически ограничено, поскольку зависело от концентрации источников тепла на поверхности Земли. Но последние два года Google тесно сотрудничает с компанией Fervo, и им удалось создать электростанцию, которая будет обеспечивать центры обработки данных чистой энергией 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Технология Fervo делает многие другие подземные источники тепла пригодными для производства энергии. По словам представителей Google, главное отличие заключается в том, что Fervo использует новейшие технологии горизонтального бурения, применяемые в нефтегазовой отрасли, для эффективного использования геотермальных источников.

В случае с успешным проектом в Неваде компания Fervo пробурила пилотные скважины глубиной 8000 футов, прежде чем перейти к горизонтальному бурению. Затем компания проложила по скважинам оптоволоконные кабели для сбора и анализа данных о потоке и температурном профиле местных геотермальных ресурсов. Компания реализовала дизайн скважин, чтобы максимально использовать лучшие из выявленных тепловых ресурсов и оптимизировать поток в системе тепловых резервуаров для повышения эффективности добычи тепла.

По прогнозам Министерства энергетики США, к 2050 году геотермальная энергия может обеспечить до 120 гигаватт надежных генерирующих мощностей в США. Это означает, что к тому времени она сможет обеспечить 16 % потребностей страны в энергии. Возможно, после успеха проекта Google и Fervo в Аризоне эти цифры стоит пересмотреть. Если еще не ясно, что эти "круглосуточные" геотермальные электростанции имеют неотъемлемое преимущество перед такими возобновляемыми источниками энергии, как ветер, море, солнце и гидроэлектроэнергия, которые не так надежны и постоянны.

Сотрудничество с Fervo - не первый геотермальный проект Google, о котором было объявлено. Еще в сентябре было обнародовано партнерство с некоммерческой организацией Project InnerSpace, которая стремится популяризировать производство геотермальной энергии по всему миру.

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Google надеется, что проекты, подобные этой геотермальной электростанции в Аризоне, помогут ей достичь своей цели - к 2030 году все ее центры обработки данных и офисные кампусы будут работать на круглосуточной безуглеродной энергии (CFE). В конечном счете, подобная технология также может способствовать декарбонизации мирового производства электроэнергии.