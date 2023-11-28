Несмотря на прошедшие годы, игра продолжает вызывать интерес

Red Dead Redemption 2 снова оживает. Благодаря распродажам "Черной пятницы" игра вновь вызвала интерес геймеров, причем настолько, что установила рекорд по количеству одновременно активных людей.

Red Dead Redemption 2 вышла на консолях в 2018 году, а позже также на ПК. Несмотря на прошедшие годы, игра продолжает вызывать интерес: во время недавней распродажи "Черная пятница" она установила рекорд по количеству активных игроков. Это уже не первый подобный случай: во время "черной пятницы" в 2022 году игра побила тогдашний рекорд - 66 492 одновременных игрока в Steam. В начале января 2023 года их число превысило 69 000, а к концу месяца число игроков в RDR2 составило чуть менее 71 000, а в воскресенье оно выросло до 77 655, что стало новым рекордом.

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В октябре Red Dead Redemption 2 хорошо продавалась на PlayStation. Она возглавила списки бестселлеров в США и Канаде, став самой скачиваемой игрой месяца на PS4. К сожалению, несмотря на хорошие продажи и высокий интерес игроков, Rockstar Games не заинтересована в выпуске нового контента для игры, и многопользовательский режим, который некоторые объявили мертвым именно по этой причине, страдает. И вряд ли ситуация изменится в будущем.

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Несмотря на то, что Rockstar занята Grand Theft Auto 6, по слухам, она также работает над Red Dead Redemption 3. Пока, однако, мы мало что знаем об этом проекте, и даже если он существует, его дебют, похоже, еще более далек, чем GTA 6. Появление "тройки" неудивительно, учитывая успех Red Dead Redemption 2. Остается только ждать новостей от Rockstar.