SpaceX: чрезвычайно успешный день

Несмотря на успешный запуск космического корабля компанией SpaceX, во время второй попытки произошел непредвиденный сбой, который привел к автоматическому разрушению второго элемента конструкции. Это был беспилотный полет, поэтому никто не пострадал. Компания утверждает, что, хотя вторая попытка запуска космического корабля прошла не так, как планировалось, полученные данные внесут существенный вклад в развитие освоения космоса.

Вторая попытка запуска ракеты Super Heavy и установленного на ней модуля (собственно Starship) оказалась частично успешной: космический аппарат корректно стартовал с базы Starbase в Бока Чика (штат Техас).

реклама

Как и предполагалось, ракета Super Heavy должна была приземлиться в Мексиканском заливе, а звездолет пролететь около 90 минут, после чего благополучно спуститься в районе острова Кауаи в Тихом океане.

К сожалению, все пошло не так, как планировалось, и менее чем через семь минут полета ракета, приводнившая звездолет, взорвалась. Следует отметить, что детонация была произведена автоматически системой космического аппарата - это стандартная система безопасности ракеты, которая разрушает конструкцию в случае схода с курса или возникновения других проблем.

А что же сам звездолет? Он продолжил свой полет и, судя по информации, предоставленной SpaceX на данный момент, достиг высоты около 148 км, пересекая так называемую линию Кармана - условную границу между атмосферой Земли и космосом. Для сравнения: средняя высота орбиты Международной космической станции составляет около 400 км.

Затем инженеры компании, управляемой Илоном Маском, сообщили, что двигатели Raptor, обеспечивающие работу Starship, перестали работать, и вскоре после этого связь с космическим аппаратом была потеряна. Что происходит с кораблем в настоящее время, не сообщается, но, скорее всего, он спускается в атмосферу Земли, что станет концом существования данной модели (Ship 25).

Взрыв, обернувшийся успехом

Несмотря на то, что теоретически в очередной раз не удалось достичь намеченной цели, представители SpaceX довольны результатами, заявил Кейт Тайс, менеджер по инженерному обеспечению качества компании:

"Удивительно успешный день, даже несмотря на то, что нам пришлось заниматься "быстрой, незапланированной разборкой" и ракеты, и звездолета".

Аналогичного мнения придерживается и администратор NASA Билл Нельсон, написавший в своем посте на сайте X (Twitter):

"Космический полет - непростое дело, требующее мастерства и смелых инноваций. Сегодняшнее испытание - это возможность научиться, а затем полететь снова".

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Первые этапы всего процесса запуска ракеты Super Heavy и звездолета прошли хорошо, произошло правильное разделение двух ступеней космического корабля. Сам звездолет также набрал значительную высоту, что позволит инженерам SpaceX получить много ценных данных о поведении модуля в космосе.