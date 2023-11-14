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dima0782
Китай обвиняет американскую компанию Micron в краже технологии 3D NAND
YMTC начала судебное разбирательство, обвиняя американского производителя памяти в нарушении патентов, относящихся к технологии 3D NAND.

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У компании Micron возникли очередные проблемы, связанные с Китаем. Компания YMTC (Yangtze Memory Technologies Company) начала судебное разбирательство, обвиняя американского производителя памяти в нарушении патентов, относящихся к технологии 3D NAND.

Недавно производитель памяти из США назвал Китай угрозой безопасности.

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В иске, поданном в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния, YMTC выдвигает против Micron обвинения в "широкомасштабном и несанкционированном использовании запатентованных инноваций YMTC". В обвинении говорится, что "Micron применяет запатентованные технологии YMTC для устранения конкуренции со стороны YMTC, а также для достижения и защиты собственной доли рынка за счет свободного использования инноваций YMTC". Согласно исковому заявлению, поданному 9 ноября, предметом разбирательства являются различные многослойные микросхемы памяти, в том числе 96-, 128-, 176- и 232-слойные компоненты флэш-памяти NAND. Это ключевые компоненты памяти, используемые в смартфонах, ноутбуках, твердотельных накопителях (SSD) и других устройствах хранения данных.

YMTC выдвигает против "Микрона" обвинения в нарушении патентов, относящихся к технологии 3D NAND, утверждая, что американский производитель знал о патентах YMTC на эту технологию. В своем иске YMTC утверждает, что компания Micron нарушает восемь патентов, включая патенты США №№ 10 950 623, 11 501 822, 10 658 378, 10 937 806, 10 861 872, 11 468 957, 11 600 342 и 10 868 031. YMTC утверждает, что компания Micron знала о патентах YMTC, но не запрашивала и не получала разрешения на их использование. 

YMTC требует суда присяжных, возмещения убытков, расходов, связанных с претензиями, и вынесения решения, запрещающего "Micron" продолжать нарушать интеллектуальную собственность. Представитель YMTC подтвердил факт подачи иска против "Micron ", но не раскрыл подробностей.

Американский чипмейкер Micron сообщил о снижении выручки в третьем квартале 2023 финансового года: она составила 3,75 млрд. долл. и упала на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Основной причиной такого снижения стало снижение цен на память из-за сокращения спроса. Кроме того, компания "Micron" столкнулась с проблемой запрета на продажу памяти для критической ИТ-инфраструктуры в Китае. Китайская администрация киберпространства (CAC) сочла эти продукты угрозой безопасности. Запрет охватывает около четверти мирового дохода компании Micron и может привести к потере 4 млрд. долл. годового дохода.

Крайне интересно, что иск YMTC подан в контексте ужесточения американскими законодателями контроля за экспортом современных средств производства микросхем. YMTC также подпадает под эти ограничения. В ответ на это правительство Китая ввело запрет на использование продукции "Micron " для ключевых операторов инфраструктуры по результатам оценки сетевой безопасности. Несмотря на сокращение заказов в регионе, "Micron" все еще пытается восстановить свои отношения с Китаем и планирует инвестировать 4,3 млрд. юаней (около 590 млн. долл. США) в расширение своего завода в Сиане (провинция Шэньси).

Что касается способности YMTC конкурировать на мировом рынке, то она будет зависеть от того, сможет ли она адаптироваться к ужесточению экспортных ограничений со стороны США. В прошлом году китайская компания уже потратила 7 млрд. долл. государственных средств. И хотя новаторская 232-слойная микросхема 3D NAND заслужила похвалу, ее массовое прибыльное производство, несомненно, будет затруднено без стабильной цепочки поставок.

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#сша #китай #технологии
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