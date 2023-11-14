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dima0782
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
Garmin Descent Mk3 имеют рейтинг 200-метровых погружений, яркие AMOLED-дисплеи и варианты со встроенным фонариком

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В последнее время компания Garmin немного сбавила обороты в выпуске новых моделей (может быть, они готовятся к наплыву новинок?), но эта - очень важная. Компания только что объявила о выпуске Garmin Descent Mk3, третьего поколения своих самых компетентных часов для дайвинга, которые оснащены самыми полезными функциями смарт-часов для жизни над и под водой.

Часы серии Descent Mk3 выпускаются в двух размерах - 43 мм и 51 мм - с возможностью интеграции с воздухом, оснащены сенсорным AMOLED-дисплеем, корпусом, рассчитанным на погружение на 200 метров, металлическими герметичными кнопками, которые полностью работают на такой глубине, и аккумулятором, работающим до 48 часов в режиме погружения.

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Garmin

Мы все любим Apple Watch Ultra 2 за их функциональность для фридайверов и аквалангистов - не говоря уже о бесперебойной связи с iPhone, спрятанным в замечательном корпусе Oceanic+, - но, по общему признанию, большинство "профи" по-прежнему выбирают лучшие часы Garmin, когда речь идет об отслеживании погружений, и последняя модель серии Descent - яркий тому пример.

Унаследовав от Garmin Fenix 7 Pro, более крупная 51-миллиметровая модель Descent Mk3i оснащена встроенным светодиодным фонариком, обеспечивающим лучшую видимость в условиях недостаточной освещенности - даже под водой!

Компания Garmin также анонсировала трансивер Descent T2 с улучшенной технологией сонара SubWave, который добавит функцию обмена сообщениями между дайверами и Diver Assistance к мониторингу давления в баллоне благодаря скорому обновлению программного обеспечения. Несмотря на то, что мы не часто рассказываем об аксессуарах для дайвинга, возможности, открывающиеся при объединении этих двух продуктов, вызвали у нас наибольший интерес.

Например, при использовании подводного компьютера Descent Mk3i и трансивера Descent T2 дайверы смогут отправлять сигнал о помощи другим подключенным дайверам с помощью функции Diver Assistance. Находящиеся рядом дайверы смогут видеть глубину и расстояние до дайвера и следить за ним до тех пор, пока помощь больше не потребуется.

Garmin

Используя ту же технологию SubWave, которая позволяет контролировать до восьми баллонов одновременно, дайверы с трансивером Descent Mk3i и Descent T2 смогут также обмениваться заранее настроенными сообщениями с другими подключенными дайверами на расстоянии до 30 метров.

Разумеется, Descent Mk3 включает в себя лучшие функции смарт-часов Garmin, такие как оценка VO2 max, ежедневные рекомендации по тренировкам для бега и езды на велосипеде, оценка выносливости и высоты. Кроме того, есть такие полезные функции, как мониторинг сна, оценка сна, Pulse Ox, Jet Lag Adviser и другие. 

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Другая функция, аналогичная функции Training Readiness, называется - очевидно - Dive Readiness и позволяет увидеть, как факторы образа жизни, такие как сон, физические нагрузки, стресс и смена часовых поясов, могут повлиять на общую готовность организма к погружению. Более высокий показатель готовности может свидетельствовать о том, что пора погружаться, а более низкий - о том, что следует использовать более консервативные настройки или выбрать более легкое погружение.

#смарт-часы #garmin #descent mk3 #дайвинг
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