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dima0782
К 2026 году MacBook Pro получит OLED-дисплей
MacBook Air с более новым дисплеем на борту также дебютирует в будущем

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Компания Apple анонсировала последние новые устройства на 2023 год, и на этот раз она взяла курс на серию Mac с процессорами Apple M3. В список вошли 14-16-дюймовые MacBook, которые однако по-прежнему оснащены дисплеями mini-LED , как и предыдущие модели. Это не первый случай, когда компания работает над моделями с OLED-экранами.

Напомним, что Apple представила новые версии своих 14- и 16-дюймовых MacBook с процессорами серии M3. Однако никаких особых изменений по сравнению с предшественниками в плане экрана эти устройства не принесли. Сейчас появились сообщения о том, что компания работает над OLED-дисплеем MacBook Pro, но до его выпуска придется подождать несколько лет. Смена дисплеев коснется и другой серии - MacBook Air, хотя здесь процесс изменений займет еще больше времени.

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По неподтвержденной информации, Apple намерена выпустить MacBook Pro OLED в 2026 году. Важно отметить, что MacBook Air с более новым дисплеем на борту также дебютирует в будущем, однако возможная дата его выпуска пока не называется. На сегодняшний день 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro компании Apple оснащаются мини-светодиодными дисплеями, которые лучше ЖК-технологии, но не обладают некоторыми преимуществами OLED-панелей.

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MacBook Air на данный момент оснащен ЖК-дисплеем, и, судя по всему, компания будет придерживаться этой технологии в течение ближайших нескольких лет. Не исключено, что если MacBook Pro перейдет на OLED-экран, то модель Air будет переведена на mini-LED-дисплей. 

#apple #macbook #oled дисплеи #oled-дисплеи #макбук
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