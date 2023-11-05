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dima0782
Илон Маск: искусственный интеллект может оставить людей без работы
Илон Маск подчеркнул опасность технологии искусственного интеллекта

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Правительство Великобритании объявило о заключении стратегического соглашения с партнерами по всему миру, которое должно стать образцом для тестирования безопасности искусственного интеллекта. В связи с широким распространением различных видов искусственного интеллекта в потребительском и деловом программном обеспечении разработчики пришли к выводу, что правительства должны играть ключевую роль в контроле за внешним тестированием безопасности моделей искусственного интеллекта. Основная задача - надзор за передовыми моделями искусственного интеллекта, который будет возложен на корпорации.

Мировые лидеры заключают пакты о безопасности ИИ. Китай не подписал ни одного.

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Это важное соглашение подписали Австралия, Канада, Европейский союз, Франция, Германия, Италия, Япония, Южная Корея и другие страны. Стоит отметить, что Китай, вкладывающий значительные средства в развитие технологий искусственного интеллекта, не присоединился к числу подписавших соглашение, хотя и принял участие в саммите по безопасности искусственного интеллекта в Великобритании, на котором было достигнуто это соглашение. В рамках соглашения правительства также выразили "общее стремление" инвестировать в государственный сектор в тестирование и исследования в области безопасности искусственного интеллекта и делиться полученными результатами с другими странами. Цель соглашения - заложить основы для будущего международного прогресса в области безопасности искусственного интеллекта, объявило правительство Великобритании.

Данное соглашение о тестировании искусственного интеллекта, хотя и не является юридически обязывающим, следует за принятой ранее Блетчлийской декларацией, названной в честь исторического места в Великобритании, где во время Второй мировой войны проводились новаторские работы по взлому шифров. Двадцать восемь стран и Европейский союз подписали эту инициативу, целью которой является развитие программы по борьбе с угрозами ИИ. В рамках инициативы планируется выявить проблемы безопасности искусственного интеллекта и разработать единый научно обоснованный подход к пониманию этих угроз.

Саммит по безопасности искусственного интеллекта в Великобритании завершился необычным мероприятием, в ходе которого премьер-министр Риши Сунак взял интервью у Илона Маска, считающегося сейчас самым богатым человеком в мире. "Мы собираемся создать нечто, что впервые будет умнее самого умного человека", - сказал Маск. "Трудно сказать, в какой именно момент это произойдет, но наступит момент, когда работа будет уже не нужна". Маск добавил, что при таком сценарии люди, желающие работать, смогут делать это для личного удовлетворения, но искусственный интеллект будет способен "делать все". "Я не знаю, будет ли людям от этого комфортно или нет", - пошутил Маск.

Илон Маск подчеркнул опасность технологии искусственного интеллекта, используемой в автомобилях его компании, сказав: "По крайней мере, автомобиль не может проследить за вами до здания или залезть на дерево".

Маск уже давно выражает обеспокоенность развитием искусственного интеллекта, призывая к регулированию передового искусственного интеллекта и запрету на его использование в оружии. Он также был одним из 1100 человек, подписавших в марте открытое письмо с призывом сделать полугодовую паузу в развитии передового искусственного интеллекта, в частности, из-за опасений по поводу автоматизации рабочих мест.

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Однако в интервью Риши Сунаку Маск высказал несколько положительных мнений о технологиях искусственного интеллекта. Он отметил, что "одному из моих сыновей трудно заводить друзей, и друг на основе ИИ мог бы ему помочь". Он также подчеркнул, что инструменты на основе ИИ могут стать прекрасными учителями для молодежи, хотя они могут вызывать опасения относительно будущего учителей и помощников учителей.

#илон маск #искусственный интелект #технологии будущего
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