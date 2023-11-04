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dima0782
Элон Маск: роботы будут лазать по деревьям и охотиться на людей
В своем самом мрачном видении Маск видит, как человечество прячется от роботов в стиле Терминатора

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Элон Маск принял участие в саммите по искусственному интеллекту UK Security Summit и оказался одним из самых пессимистично настроенных людей во всей компании. Более того, миллиардер открыто заявил, что убежден в возможности реализации сценария, при котором роботы в стиле Терминатора сами включатся в работу и смогут лазить по деревьям и обыскивать здания в поисках людей, которых они хотят уничтожить.

В беседе с Элоном Маском на саммите AI Safety Summit в Лондоне принимал участие премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Именно ему генеральный директор компаний SpaceX и Tesla в частности раскрыл свое мрачное видение будущего при бесконтрольном развитии искусственного интеллекта.

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фото: cragop.org

Элон Маск уже некоторое время призывает хотя бы временно остановить работы над искусственным интеллектом и попытаться регламентировать важнейшие правила в работе над этой технологией. Это связано с тем, что, по прогнозам миллиардера, поначалу мы будем очарованы искусственным интеллектом, который, как джинн, будет исполнять все наши прихоти. Однако, как он отметил, истории о джиннах редко заканчиваются счастливым концом, и то же самое может произойти с человечеством.

В своем самом мрачном видении Маск видит, как человечество прячется от роботов в стиле Терминатора, которые будут обшаривать дом за домом и прыгать по деревьям, чтобы выловить уцелевших людей.

Гуманоидный робот может преследовать вас где угодно. Это то, что должно нас очень беспокоить. Если робот может следовать за вами повсюду, что если в один прекрасный день он получит обновление программного обеспечения и перестанет быть таким дружелюбным?

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Джентльмены пришли к выводу, что для того, чтобы спастись от вымирания в будущем, роботы и искусственный интеллект должны иметь некий универсальный переключатель.

#илон маск #искусственный интелект #будущее
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