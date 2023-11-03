Похоже настало время для Far Cry 7

Компания Ubisoft объявила о прекращении поддержки Far Cry 6, а значит, игра больше не будет получать обновлений. Как сообщается, студия хочет сосредоточиться на следующих выпусках серии.

Far Cry 6 дебютировала в 2021 году и с тех пор получила несколько расширений, а также массу обновлений, не только устраняющих ошибки, но и улучшающих игру. Однако ничто хорошее не вечно. Компания Ubisoft объявила о прекращении поддержки игры, что на практике означает отсутствие каких-либо патчей для устранения различных проблем. Решение покинуть проект неудивительно, ведь команда, отвечающая за франшизу, должна была сосредоточить свое внимание, в частности, на Far Cry 7, которая еще не была официально анонсирована.

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фото: donanimgunlugu.com

Согласно утечкам, в настоящее время Ubisoft работает над двумя играми, связанными с Far Cry, одна из которых является продолжением основной части франшизы, а другая - многопользовательским шутером. Согласно слухам, главным достоинством Far Cry 7 станет нелинейный сюжет. По слухам, сюжет будет ограничен по времени, и игроки будут пытаться спасти членов своей семьи от группы, известной как "Сыны правды" (перевод названия группы может быть не точным). Таймерная игра? Пока неясно, какой эффект будет иметь подобный подход.

Как сообщается, игрокам будет предоставлена полная свобода действий при прохождении миссий, которые они смогут выполнять в любом порядке. По слухам, выход Far Cry 7 запланирован на осень 2025 года. Таким образом, перерыв между продолжениями Far Cry составит четыре года. Однако, возможно, такой отдых пойдет только на пользу и принесет глоток свежего воздуха.

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