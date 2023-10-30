Благодаря утечкам информации этот смартфон все меньше и меньше остается от нас в секрете

Мы все ближе и ближе подходим к презентации нового поколения флагманских смартфонов от Samsung, среди которых на первом месте стоит Galaxy S24 Ultra. Благодаря утечкам информации этот смартфон все меньше и меньше остается от нас в секрете. Последняя из них касается спецификаций камеры.

Новые спецификации камеры Galaxy S24 Ultra

Самым старшим смартфоном нового поколения Samsung, конечно же, станет Galaxy S24 Ultra. Именно об этой модели опубликовал новые сведения известный специалист по утечкам Revegnus. В одном из его сообщений можно прочитать, что первоначально Galaxy S24 Ultra должен был быть оснащен сенсором IMX875, но по каким-то причинам эти планы были отменены. В результате будет использоваться IMX854. Revegnus также поясняет, что первоначально набор камер должен был выглядеть следующим образом: 200-Мп широкоугольный объектив (ISOCELL HP2SX), 50-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив (IMX875), 10-мегапиксельный 10-кратный телеобъектив (IMX754+) и 12-Мп сверхширокоугольный модуль (IMX564).

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После внесенных изменений окончательная конфигурация уже выглядит несколько иначе. Различия заметны в двух телеобъективах. В окончательном варианте один из них будет предлагать 3-кратный зум и разрешение 10 Мп. В данном случае будут использоваться возможности сенсора IMX754. Другой телеобъектив, напротив, гарантирует 5-кратный зум и разрешение 50 МП. В качестве сенсора здесь используется IMX854. Основная камера, напротив, осталась нетронутой. То же самое касается и сверхширокоугольного объектива.

Galaxy S24 - что мы уже знаем?

Согласно известным утечкам, дебют серии Galaxy S24 должен состояться уже в январе 2024 года. Как и прежде, ожидается, что Samsung подготовит в общей сложности 3 модели - Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Из предыдущих сообщений уже известно, по крайней мере, что каждый из этих смартфонов получит титановую рамку. Ожидается также, что в семействе Galaxy S24 появятся совершенно новые возможности, за которыми будет стоять искусственный интеллект.

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Некоторое время назад модель S24 Ultra даже появилась в базе данных Geekbench. Информация, содержащаяся в тестовых данных, подтвердила, что Samsung будет использовать флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3. Однако сейчас следует добавить, что, согласно ряду утечек, смартфоны линейки Galaxy S24 будут предлагаться и с чипом Exynos 2400. Впрочем, к счастью, нам не придется так долго ждать, чтобы узнать, какие из слухов окажутся правдой.