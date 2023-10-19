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dima0782
Китайская компания Phytium выпускает 64-ядерные серверные процессоры, несмотря на санкции США
Компания Phytium впервые за два года анонсирует новые процессоры

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После того как в апреле 2021 г. правительство США внесло компанию в "черный список", компания Phytium более двух лет находится в тишине. Однако, несмотря на санкции, она продолжает работать и на этой неделе представила свой первый 64-ядерный процессор Feiteng Tengyun S2500 для приложений дата-центров на форуме Global Memory Industry Innovation Forum 2023.

Phytium Feiteng Tengyun S2500 - это 64-ядерный процессор на базе фирменных (и довольно устаревших) ядер FTC661, основанных на архитектуре набора инструкций Armv8. Процессор предназначен для облачных и высокопроизводительных вычислительных приложений и является, по сути, суперсетом процессора FT-2000+/64, выпущенного компанией в 2021 году. В Feiteng S2500 добавлены общая кэш-память L3 большой емкости, четыре порта прямого подключения с общей пропускной способностью 800 Гбит/с, обновленные средства защиты облачных серверов и более надежная подсистема памяти. 

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Phytium

Это первый новый процессор, представленный Phytium за последние несколько лет, хотя неизвестно, где компания его производит, поскольку сейчас у нее нет доступа к производственным мощностям крупнейших мировых литейных заводов. На самом деле, даже если Phytium решит обратиться к китайской компании SMIC, последняя должна получить специальную экспортную лицензию от правительства США для обслуживания этого разработчика процессоров, поскольку использует американские технологии в производстве микросхем.

Помимо Feiteng Tengyun S2500, Phytium Technology продемонстрировала уже существующие Feiteng Tengrui D2000 для настольных компьютеров и ноутбуков и Feiteng Tenglong E2000 для встраиваемых приложений.

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Хотя будущее процессоров Phytium пока неясно, поскольку после попадания в 2021 году в "список лиц" правительства США ей пришлось пересмотреть всю свою дорожную карту, очевидно, что компания не прекращает разработку аппаратного обеспечения. В начале этого года даже стало известно, что Huawei приступила к реализации проекта по объединению программно-аппаратных экосистем собственных процессоров Kunpeng и процессоров Feiteng компании Phytium.

#процесоры #phytium
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