Илон Маск выступил перед акционерами компании Tesla с докладом о финансовых результатах третьего квартала

В среду Илон Маск выступил перед акционерами компании Tesla с докладом о финансовых результатах третьего квартала. Однако беседа была не совсем радостной. Генеральный директор Tesla признал, что из-за уникальной конструкции производство кибергрузовика будет сопряжено с большими трудностями. Тем более что к 2025 году Tesla намерена начать выпуск 250 000 грузовиков в год.

Маск не скупился на слова, описывая ситуацию, в которую, в частности, он поставил Tesla при разработке Cybertruck:

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Tesla

Миллиардер заявил, что он будет приглушать ажиотаж по поводу запуска грузовика, который, согласно последним сообщениям Tesla, состоится уже 30 ноября. Директор предупредил, что сложности с наращиванием производства означают, что, скорее всего, пройдет около 18 месяцев, прежде чем Cybertruck начнет приносить прибыль. Это означает, что на начальном этапе производство еще не будет "доведено" до упомянутой четверти миллиона экземпляров в год. Масштабирование производства само по себе, как ожидается, будет проблемой.

"Я хочу подчеркнуть, что достижение массового производства Cybertruck и последующее обеспечение положительного денежного потока в Cybertruck будет представлять собой огромную проблему - это нормально".

Однако в сообщении не преминули подчеркнуть, что все эти проблемы - не вина самой Tesla, а то, насколько "уникальным продуктом является Cybertruck.

"Это один из тех уникальных продуктов, которые появляются лишь изредка. А особые продукты, которые появляются изредка, просто крайне сложно вывести на рынок, чтобы достичь объемов продаж и получить прибыль".

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Напомним, что впервые мы увидели Cybertruck в 2019 году. Электрический полугрузовик должен был поступить в продажу гораздо раньше, и до сих пор есть немало людей, которые не уверены, что автомобиль такой формы вообще будет разрешен, например, в Евросоюзе.