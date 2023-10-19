Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Илон Маск предупреждает, что Tesla сталкивается с огромными производственными проблемами
Илон Маск выступил перед акционерами компании Tesla с докладом о финансовых результатах третьего квартала

реклама

В среду Илон Маск выступил перед акционерами компании Tesla с докладом о финансовых результатах третьего квартала. Однако беседа была не совсем радостной. Генеральный директор Tesla признал, что из-за уникальной конструкции производство кибергрузовика будет сопряжено с большими трудностями. Тем более что к 2025 году Tesla намерена начать выпуск 250 000 грузовиков в год.

Маск не скупился на слова, описывая ситуацию, в которую, в частности, он поставил Tesla при разработке Cybertruck:

реклама

"Мы сами вырыли себе могилу, создав Cybertruck".

Tesla

Миллиардер заявил, что он будет приглушать ажиотаж по поводу запуска грузовика, который, согласно последним сообщениям Tesla, состоится уже 30 ноября. Директор предупредил, что сложности с наращиванием производства означают, что, скорее всего, пройдет около 18 месяцев, прежде чем Cybertruck начнет приносить прибыль. Это означает, что на начальном этапе производство еще не будет "доведено" до упомянутой четверти миллиона экземпляров в год. Масштабирование производства само по себе, как ожидается, будет проблемой.

"Я хочу подчеркнуть, что достижение массового производства Cybertruck и последующее обеспечение положительного денежного потока в Cybertruck будет представлять собой огромную проблему - это нормально".

Однако в сообщении не преминули подчеркнуть, что все эти проблемы - не вина самой Tesla, а то, насколько "уникальным продуктом является Cybertruck.

"Это один из тех уникальных продуктов, которые появляются лишь изредка. А особые продукты, которые появляются изредка, просто крайне сложно вывести на рынок, чтобы достичь объемов продаж и получить прибыль".

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, что впервые мы увидели Cybertruck в 2019 году. Электрический полугрузовик должен был поступить в продажу гораздо раньше, и до сих пор есть немало людей, которые не уверены, что автомобиль такой формы вообще будет разрешен, например, в Евросоюзе.

#tesla #илон маск #tesla cybertruck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla разочаровала аналитиков – доходы снижаются, а будущее Cybertruck туманно
С 30-го ноября начнутся продажи электроавтомобилей Tesla Cybertruck
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
10
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
+
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
4
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
12
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Из Северной Кореи доставлены KN-25 и 152 мм снаряды
6
Xiaomi 14 и 14 Pro выйдут 27 октября и получат Snapdragon 8 Gen 3
+
Российские научные достижения поднимут связь на новый уровень: создан материал для 6G
2
MSI выпускает новую механическую клавиатуру VIGOR GK41 с красными переключателями
5
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Ученые из Кембриджа запустят симуляцию путешествий во времени
2
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
+
США фактически запретили экспорт почти всех чипов в Китай, включая видеокарту RTX 4090
+
Построенный на гусеничном шасси Leopard 2, тяжелый БРЭМ Bergepanzer 3 Buffel был сожжен "Градом"
+
USB-C на Pixel 8 может использоваться в качестве DisplayPort
4

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
48
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
15
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
45
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
20
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
18
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
13
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
9

Сейчас обсуждают

Manager
21:39
Фоток коробок в студию рядом с компом на фоне монитора с текстом этого сообщения.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
glavhyilo
21:30
завершай,я всё равно не смотрю телесериалы.Какой-то нигер смотрю там сидит
Один из актеров сериала «Дом Дракона» намекнул на завершение работы над вторым сезоном
Nickolas777
21:26
Кто там требовал видео с компом? Вот оно! А свой голос я в обиду не дам! Там в конце раздается "вот вся..." и обрыв, это я слишком рано стоп нажал. Должно быть слово "начинка". https://disk.yandex.com...
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Опричник
21:16
А как у него с боевой частью? Или это просто болванка? На топливо-то место нужно...
Артиллерийский снаряд с реактивным двигателем установил рекорд дальности полета
lesik78
21:15
Шлак
Intel анонсировала процессоры Core 14-го поколения семейства Raptor Lake Refresh: прежние техпроцесс, архитектура и цены, но с выросшей производительностью
san-sanich
21:05
Ну так то у тебя свой бизнес ))) А статьи на оверах ты пишешь для удовольствия. Я все правильно понял ?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
REY_B_
21:05
Лучше бы он сказал, что в свете нынешних событий, на Олимпиаду вообще никому ехать незачем.
Президент Путин назвал отстранение спортсменов из РФ этнической дискриминацией
Кирилл Басанский
21:04
Штрак Циммерман пора штурмовать Газу, судя по фамилии
Германия рассказала, что Украина вполне может использовать ракеты Taurus против России
FelsheR-BAN100913
21:02
Осилил дичь до перестройки.)
В России митинги невозможны - моё глубокое расследование
REY_B_
20:54
Западные "демократические силы" упорно подталкивают Россию к уничтожению украинской энергетической системы. Раз это выгодно им, то выгодно ли это России? - России куда целесообразней побеждать на лини...
Германия рассказала, что Украина вполне может использовать ракеты Taurus против России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем