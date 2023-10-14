Электромотор и бензиновый двигатель в сочетании обеспечивают ускорение, которое не сравнится с 1000-кубовыми мотоциклами

После объявления о том, что компания Kawasaki выпустит пару полностью электрических Ninja с правами категории A1, она продвигается к своей долгосрочной цели - нейтрализации выбросов углекислого газа, представив первый в мире "серийный гибрид Strong Hybrid" в виде Ninja 7 Hybrid.

Сочетая параллельный двухцилиндровый четырехтактный двигатель объемом 451 куб. см с водяным охлаждением и тяговый электродвигатель максимальной мощностью 9 кВт, Ninja 7 HEV обеспечивает мощность 43,5 кВт (эквивалент 58 л.с.), которая благодаря функции "e-boost" возрастает до впечатляющей чистой мощности гибрида 51,1 кВт (около 70 л.с.).

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Kawasaki

В зависимости от режима езды владельцы могут наслаждаться полностью автоматической ездой (EV Mode), когда достаточно просто выкрутить дроссельную заслонку и поехать. Кроме того, в режиме Sport-Hybrid можно переключать передачи вручную с помощью физических кнопок на руле.

Гибридная система означает, что мотоцикл никогда не нужно подключать к сети, а 48-вольтовая литий-ионная батарея заряжается либо от бензинового двигателя, либо за счет рекуперативного торможения, когда мотоциклист сбрасывает скорость или скатывается с холма.

Есть возможность перевести машину в полностью электрический режим, но скорость и запас хода при этом весьма ограничены. Тем не менее, Kawasaki утверждает, что это может помочь в некоторых оживленных городских условиях, где шум ревущего бензинового двигателя может оттолкнуть других жителей и участников дорожного движения. Речь идет, например, о подземных парковках внутри города.

Аккумулятор и электродвигатель действительно служат для повышения производительности и экономии топлива. Благодаря этой системе, по словам Kawasaki, Ninja 7 Hybrid может изначально обогнать Ninja ZX-10R со старта и при этом иметь такие же показатели экономии топлива, как и миниатюрный Ninja 250.

Kawasaki

Конечно, добавление батарей и электродвигателей увеличивает массу, и вес этого гибридного зверя достигает 227 кг. Хотя до гигантской модели Road King от Harley-Davidson еще очень далеко. Кроме того, японская компания уделила большое внимание сбалансированному центру тяжести мотоцикла и обеспечила ощущение езды на настоящем спортивном мотоцикле.

Более того, Kawasaki облегчила маневрирование на низких скоростях благодаря режиму Walk Mode, в котором электромотор помогает двигаться по кругу, и передаче заднего хода. Кроме того, режим ALPF (Automatic Launch Position Finder) автоматически выбирает первую передачу, когда гибридный Kawasaki останавливается на светофоре или перекрестке. Это облегчает повторное трогание с места

Среди других технических решений - полностью цифровая цветная TFT-приборка с диагональю 4,3 дюйма, светодиодное освещение и возможность подключения смартфона, позволяющая водителю дистанционно получать информацию о мотоцикле в режиме реального времени.

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О цене пока ничего не известно, но можно быть уверенным, что она не будет низкой. Первые мотоциклы появятся у дилеров на основных рынках в апреле следующего года.