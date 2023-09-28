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dima0782
Counter-Strike 2 теперь доступна в качестве бесплатного обновления для CS:GO
В нем улучшенная графика, обновленные карты и более правдоподобный дым

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фото: itdunya.com

Сегодня компания Valve объявила о выходе Counter-Strike 2. Игра, о которой давно ходили слухи и которая была официально анонсирована в марте, пришла на смену Counter-Strike: Global Offensive в качестве дополнительного бесплатного обновления. В ней используется собственный движок Source 2, что позволило получить более четкие текстуры, более правдоподобное освещение и новую геометрию.

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По словам компании Valve, карты разделены на три категории. Во-первых, карты "Touchstone" - это классические сцены "с прочным фундаментом", оставленные в основном нетронутыми, чтобы игроки могли оценить фундаментальные изменения в геймплее по сравнению с Counter-Strike: Global Offensive до Counter-Strike 2. Далее, на картах "Upgrade" используется освещение Source 2 для создания более реалистичных отражений и материалов. А карты "Overhaul" полностью перестраиваются с нуля, демонстрируя все возможности Source 2.

Дымовые гранаты также должны выглядеть более реалистично. По словам Valve, она переработала принцип их работы, сделав их более динамичными. ""Дым" теперь не только одинаков для всех игроков, независимо от их положения, но и может по-разному взаимодействовать с окружающей средой", - заявила Valve в видеоролике, посвященном закулисным съемкам. "Он реагирует на освещение и растет, заполняя пространство естественным образом.


Valve утверждает, что Counter-Strike 2 также поддерживает субтиковые обновления. Это означает, что сервер будет обрабатывать действия игрока в промежутках между основными (64 Гц) тиковыми обновлениями. По словам компании, это позволит серверам узнавать, когда вы стреляете из оружия или бросаете гранату, что (по крайней мере, в теории) приведет к более быстрому отклику.

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Counter-Strike 2 является бесплатным дополнением к игре Counter-Strike: Global Offensive на платформе Steam. Все косметические предметы, собранные в CS:GO, будут автоматически перенесены в CS2.

#игры #countre strike 2 #cs 2 #обновление cs
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