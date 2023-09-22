Сочетание аппаратных средств и еще большего количества функций искусственного интеллекта

Компании Microsoft, которая даже в отсутствие привычных для нее анонсов Surface, было что показать собравшимся представителям СМИ и гостям отрасли. Неудивительно, что в центре внимания оказались последние разработки в области искусственного интеллекта. ИИ-ассистент Copilot, который в обновлении, выходящем 26 сентября, станет помощником во всех вопросах Windows 11. Он будет появляться в таких приложениях, как Edge, при работе в Интернете, не говоря уже о программах Microsoft 365, таких как Word и Excel. Copilot активируется голосом или нажатием правой кнопки мыши, и с его помощью можно выполнять те действия, для которых вы не помните сочетаний клавиш или просто не можете справиться вручную, например, упорядочить окна на рабочем столе, удалить фоны с фотографий или даже создать плейлист Spotify. Это очень полезный инструмент искусственного интеллекта.

фото: Microsoft

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Мы ещё коснёмся нескольких анонсов искусственного интеллекта, но они были дополнены новыми аппаратными средствами Surface, включая Surface Laptop Studio 2, который получил столь необходимое улучшение технических характеристик. Ноутбук получил процессор Intel 13-го поколения i7 H-класса, графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060 и 14,4-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, который теперь может наклоняться вперед. Кроме того, представлен интригующий трекпад, в котором, судя по всему, реализованы некоторые функции адаптивной мыши Microsoft, ориентированной на доступность.

Компания также представила ноутбук Surface Laptop Go третьего поколения, который, по утверждению Microsoft, на 88% производительнее оригинального Go и стоит 799 долларов США.

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Это не то событие (или аппаратное обеспечение), которое могло бы переломить ситуацию, в которой оказалась линейка Surface от Microsoft, но, возможно, этого будет достаточно, чтобы удовлетворить тех, кто задумывается о приобретении нового ноутбука.