Познакомьтесь с новым помощником по уходу за растениями

Raspberry Pi - отличная плата для всех тех небольших проектов, которые облегчают жизнь в доме/офисе/мастерской. В данном случае производитель Hide Seek использует Raspberry Pi Pico для мониторинга состояния окружающей среды и автоматизации полива растений при соблюдении определенных условий.

В автоматизированной системе полива используется Pimoroni Pico Display Pack 2.0 - 2-дюймовый ЖК-экран с кнопками по четырем углам. Каждая кнопка запрограммирована на доступ к части пользовательского интерфейса, разработанного компанией Hide Seek специально для этого проекта. Также возможна модификация этого проекта с веб-сервером для удаленного доступа и управления.

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фото: Hide Seek

Интерфейс имеет несколько инструментов, облегчающих интерпретацию данных с датчика и управление самим насосом. В демонстрационном видеоролике мы видим, как Hide Seek демонстрирует некоторые из них, например, экран Metrics, который отображает данные с датчика DHT11 в виде двух графиков (температура и влажность). Датчик DHT11 используется для контроля температуры и влажности и поставляется предварительно откалиброванным, что делает его разумным выбором для данного проекта. На экране мы видим интерфейс ручного управления, доступ к которому осуществляется через Mode, что позволяет напрямую управлять насосом, вентилятором и светом. Насос представляет собой погружной водяной насос, который подает постоянный поток воды в почву. Вентилятор выглядит как типичный 4-6-вольтовый вентилятор постоянного тока, но мы не видим, как он взаимодействует с Pico. Надеемся, что не напрямую, поскольку эти двигатели могут потреблять больший ток, чем может обеспечить вывод GPIO. Разумным выбором будет плата управления двигателем (L298, L9110 и т.д.). В качестве источника света можно использовать внешний светодиодный источник, который, в зависимости от модели, может быть запитан от GPIO. Как и в случае с двигателем, разумным решением будет использование внешней платы управления светодиодами.





Это отличный проект, который позволяет увидеть, как Raspberry Pi Pico может быть использован для поддержания здоровья растений. Если вы хотите поближе познакомиться с этим проектом Raspberry, посетите официальный YouTube-канал Hide Seek.