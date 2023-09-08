В коротком видеоролике компания Google рассказала о водо- и пылезащищенности по стандарту IP68.

Мероприятие Apple, посвященное iPhone (и, скорее всего, Apple Watch), уже не за горами, но Google очень хочет, чтобы вы помнили о том, что вскоре компания анонсирует свои собственные устройства. Вместо того чтобы просто... провести собственное мероприятие до Apple, Google решила рассказать о своих грядущих устройствах в коротких видеороликах. После того как компания начала выкладывать подробности о линейке Pixel 8, она переключила свое внимание на часы Pixel Watch 2.

Фото: Google

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Из 15-секундного тизера видно одно существенное изменение: на задней панели устройства нанесена надпись "IP68". Это означает, что часы Pixel Watch 2 будут обладать пыле- и водонепроницаемостью по стандарту IP68, что должно сделать их несколько более прочными по сравнению с предыдущей моделью.

"Прошлогодние Pixel Watch не имеют степени защиты IP - обычно смарт-часы имеют степень защиты ATM. Оригинальные Pixel Watch имеют водонепроницаемость до 50 метров и "могут выдержать дождь, неглубокие бассейны и пот во время тренировок", - утверждают в Google.





За исключением незначительных косметических изменений заводной головки, дизайн Pixel Watch 2 очень похож на дизайн первой модели. Более подробную информацию об устройстве мы узнаем на мероприятии Made by Google 4 октября.

Однако в видеоролике стоит отметить еще один момент. Google отмечает, что предварительные заказы на Pixel Watch 2 будут открыты также 4 октября, так что вполне вероятно, что устройство появится в продаже в следующем месяце.