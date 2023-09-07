На нем представлены Pixel 8 в цвете Rose и Pixel 8 Pro в цвете Porcelain

В то время как мир потребительских технологий переключает внимание на ожидаемую на следующей неделе презентацию iPhone 15 от Apple, компания Google, похоже, намерена не забыть о готовящихся к выпуску новых Pixel. Компания разместила на YouTube обзор Pixel 8 и Pixel 8 Pro и сообщила, что эти телефоны будут доступны для предварительного заказа в тот же день, когда состоится их анонс: 4 октября.

фото: Google

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Видеоролик Google представляет собой не более чем дизайнерскую задумку, поскольку не демонстрирует и не раскрывает никаких конкретных функций или технических характеристик телефонов, которые вскоре придут на смену Pixel 7 и 7 Pro. Сегодня компания Google также опубликовала новую целевую страницу Google Store, на которой изображены Pixel 8 / 8 Pro и Pixel Watch 2. 9to5Google заметил, что в тексте alt изображения цвета представленных моделей описаны как Rose и Porcelain.

В последнее время информация о грядущих Pixel неоднократно всплывала в виде утечек, которые, по мнению многих, являются намеренной попыткой оттеснить Apple на второй план. В начале этой недели компания разместила (и удалила) 360-градусный симулятор Pixel 8 Pro, который позволял посетителям крутить виртуальное устройство и рассматривать его со всех сторон. Эта "утечка" подтвердила наличие таких ранее озвученных характеристик, как датчик температуры, физический слот для SIM-карты и три доступных цвета (синий, фарфоровый и черный). В тот же день, когда Apple разослала приглашения на мероприятие по iPhone, компания опубликовала фотографию человека, держащего в руках Pixel 8 Pro фарфорового цвета.





Другие утечки указывают на то, что старшая модель Pixel будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой (пропускающей на 50% больше света) и 64-мегапиксельной ультразум-камерой производства Sony. Кроме того, ожидается аккумулятор емкостью 5 000 мАч и максимальная скорость зарядки 27 Вт.

Google планирует представить устройства на мероприятии 4 октября в Нью-Йорке.