Разница в тактовой частоте вполне ожидаема для такой новой архитектуры, как Meteor Lake

Утечка информации об аппаратном обеспечении Golden Pig, имеющая большой послужной список, привела к тому, что на китайском социальном сайте Bilibili появилась информация о трех новых мобильных процессорах Meteor Lake. Эти процессоры имеют новый фирменный знак Intel Core Ultra и указаны как Core Ultra 7 155H, Core Ultra 7 165H и Core Ultra 9 185H. Согласно утечке, максимальная тактовая частота двух последних составит 5 ГГц и 5,1 ГГц, а пиковая тактовая частота 155H - 4,8 ГГц.

Данные Golden Pig о тактовых частотах немного сложны для понимания, но, судя по всему, каждое число (помимо названия модели) означает базовую и повышенную частоту каждого процессора. Так, для Core Ultra 7 155H первые два ядра P будут иметь максимальную тактовую частоту 4,8 ГГц, еще несколько ядер - 4,5 ГГц, остальные - 4,3 ГГц, а базовая частота чипа будет равна 2,8 ГГц. Ядра E, похоже, будут работать на максимальной частоте 3,8 ГГц.

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фото: Bilibili

Если следовать этой интерпретации, то Core Ultra 7 165H будет иметь два ядра P с максимальной тактовой частотой 5 ГГц, еще несколько ядер будут работать на частоте 4,7 ГГц, а остальные - на частоте 4,4 ГГц. Ядра E будут работать на максимальной частоте 3,8 ГГц, а базовая тактовая частота составит 2,8 ГГц.

Core Ultra 9 185H - самый мощный чип из этой тройки - будет иметь два ядра P с максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц, еще несколько ядер - 4,8 ГГц, а остальные будут работать на пиковой частоте 4,5 ГГц. Ядра E, как и в двух других чипах, будут работать на максимальной частоте 3,8 ГГц, а базовая частота составит 2,8 ГГц.

Утечка не содержит сведений о количестве ядер, но ожидается, что максимальное количество ядер в линейке Intel Meteor Lake составит 14.

Если эти данные верны, то новые мобильные чипы Meteor Lake будут работать заметно хуже, чем предыдущие поколения мобильных гибридных процессоров Intel, которые в большинстве моделей i7 и i9 работали на частоте 5 ГГц и выше. Снижение тактовой частоты разочарует энтузиастов, которые любят видеть большие цифры, но уменьшение тактовой частоты вполне объяснимо, поскольку в архитектуре Meteor Lake Intel использует совершенно новый технологический узел, более совершенный по сравнению с предыдущими разработками. Поэтому даже при снижении тактовых частот новые чипы Meteor Lake должны быть быстрее своих предшественников Raptor Lake.

Снижение тактовых частот на новой архитектуре не является чем-то новым: Intel делает это уже много лет, особенно на совершенно новых архитектурах процессоров. Более высокая тактовая частота - не единственный фактор, способствующий повышению производительности.

фото: Intel

Meteor Lake - это следующее поколение процессоров Intel, которое должно прийти на смену недесктопным вариантам Raptor Lake в следующем году. Новая архитектура представляет собой огромный скачок в сложности гибридных процессоров Intel, поскольку в ней реализована новая плиточная система, в рамках которой в один процессор интегрируются различные наборы микросхем. Эти чипсеты добавляют дополнительную функциональность чипам Meteor Lake, и Intel особо отметила включение нового AI-чипсета и нового iGPU на базе кремния TSMC.

Эффективность ядер Meteor Lake также должна заметно повыситься благодаря использованию более совершенного узла Intel "Intel 4", который имеет вдвое большую плотность транзисторов по сравнению с образцами Alder Lake и обеспечивает на 21,5% более высокую частоту при том же уровне энергопотребления.

Вероятно, по мере приближения дебюта Meteor Lake мы увидим новые утечки информации о процессорах.