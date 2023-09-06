Apple доминирует в продажах смартфонов высокого класса в стране.

Китай расширил запрет на использование iPhone и других импортных устройств государственными служащими, сообщает The Wall Street Journal. По словам "людей, знакомых с этим вопросом", государственным служащим в чатах и на совещаниях запретили приносить в офис устройства иностранных марок и использовать их для работы. Цель этой меры - снизить зависимость от иностранных технологий и повысить уровень кибербезопасности.

Если у вас возникло ощущение дежавю, то это связано с тем, что Пекин уже вводил "черный список" Apple и других иностранных продуктов для государственных ведомств, последний раз в 2019 году. Тогда правительство планировало в течение трех лет постепенно отказаться от западного оборудования в пользу местных альтернатив. Целью тогда было сохранение данных в пределах страны и обеспечение "безопасности" и "контролируемости" технологий, что было предусмотрено Законом о безопасности Интернета, принятым в Китае в 2017 году.

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Компании Apple удалось остаться в стороне от этого процесса, вероятно, потому, что на заводах Foxconn и других поставщиков в этой стране работают миллионы людей. Кроме того, компания соблюдает китайские законы, удаляя тысячи незаконных приложений, таких как VPN. Однако она также более уязвима, чем другие компании. Помимо производственной зависимости, на эту страну приходится около 19% всей выручки Apple.

Вслед за запретом США в отношении Huawei и других китайских компаний Пекин ввел аналогичное эмбарго в отношении производителя микросхем Micron. В начале недели история получила новый поворот, когда китайская электронная компания Huawei выпустила смартфон Mate 60 Pro на 7-нанометровых чипах собственного производства, которые, как показала проверка, оказались более совершенными, чем ожидалось. Китай также объявил о создании фонда в размере 40 млрд. долл. для своей чиповой промышленности в связи с продолжающимися торговыми санкциями с США.

Tesla - еще одна американская компания, уязвимая к изменениям в политике Китая. По имеющимся данным, на эту страну приходится значительная часть продаж компании в первом квартале, и она является единственным иностранным автопроизводителем, который получит долю рынка в первой половине 2023 года. Недавно Китай ограничил использование автомобилей Tesla военнослужащими и сотрудниками государственных компаний, согласно опубликованному ранее отчету WSJ.

Менее чем через неделю компания Apple собирается выпустить iPhone 15, который, как сообщается, будет иметь более тонкие рамки, титановую рамку, зарядку USB-C и многое другое.