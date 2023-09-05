Это произошло после продолжения торговых санкций со стороны США.

США предпринимают постоянные попытки ограничить производство микросхем в Китае, однако это может оказаться малоэффективным. Китай планирует запустить фонд в надежде поддержать свою полупроводниковую промышленность, сообщает Reuters. Поддерживаемое государством начинание станет третьим по счету инвестиционным фондом China Integrated Circuit Industry Investment Fund и будет направлено на привлечение 300 млрд. юаней (41 млрд. долл.). Предыдущие два фонда привлекли 138,7 млрд. юаней (19 млрд. долл.) в 2014 году и 200 млрд. юаней (27 млрд. долл.) в 2019 году.

Ожидается, что около 60 млрд. юаней (8 млрд. долл.) поступит от Министерства финансов Китая. Другие вкладчики пока не известны, хотя в прошлом в фонд входили China Telecom и China National Tobacco Corporation. Большая часть средств фонда будет направлена на создание инструментов для производства микросхем.

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Фото: ru.freepik.com

Новость появилась всего через несколько дней после того, как китайская электронная компания Huawei представила свой новейший смартфон Mate 60 Pro, созданный на базе отечественных чипов. Согласно отчету аналитической компании TechInsights, для создания нового чипа Kirin 9000s Huawei сотрудничает с производителем микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Высокоуровневая 7-нм технология SMIC, судя по всему, обеспечит Mate 60 Pro скорость загрузки данных, превышающую ту, которая наблюдается в обычных телефонах 5G.

Весь анонс Mate 60 Pro и последующее доказательство его мощности прямо противопоставляются усилиям США, Японии и Нидерландов, направленным на ограничение доступа Китая к чипам и ограничение возможностей их производства. Недавно, в августе, президент Байден подписал указ о дальнейшем ограничении инвестиций в китайские фирмы, работающие с такими технологиями, как полупроводники. Предыдущие ограничения были направлены именно против компании Huawei, включая введенный в январе запрет на выдачу лицензий на экспорт американских технологий этой китайской компании.