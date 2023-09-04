Дебют новейшего концепта состоится на Международном автосалоне IAA Mobility 2023.

Компания BMW продолжает работу над расширением модельного ряда EV, выпустив Vision Neue Klasse - свой последний концепт. Модель является продолжением концепта i Vision Circular 2021 года и концепта i Vision Dee этого года. Помимо эстетических характеристик, заслуживающих обсуждения, BMW заявляет, что Vision Neue Klasse будет иметь на 30% больший запас хода и скорость зарядки, а также на 25% более эффективную работу.

Фото: BMW

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Компания явно стремится к тому, чтобы ее новый EV стал реальным отличием от прежних моделей. "С Neue Klasse мы приступили к самым крупным инвестициям в истории компании. Мы не просто пишем следующую главу истории BMW, мы пишем совершенно новую книгу", — заявил Франк Вебер, член правления BMW AG, отвечающий за развитие, в своем заявлении. BMW утверждает, что ее новый дизайн "настолько прогрессивен", что при первом взгляде на него можно подумать, что компания перепрыгнула через модель.





Одной из наиболее интересных особенностей BMW Vision Neue Klasse являются яркие желтые сиденья в стиле "лаунж". Они, конечно, выглядят забавно, но вряд ли появятся в какой-либо модели, выходящей на рынок. Однако отказ от хрома и кожи теоретически должен сделать все производство более экологичным. В салоне также появилось новое поколение системы iDrive и система BMW Panoramic Vision. Последняя выводит информацию о навигации, скорости и композиции на нижнюю часть лобового стекла.

Автопроизводитель, видимо, хочет, чтобы, глядя на концепт-кар, вы испытывали только радость, поэтому назвал его внешнее лакокрасочное покрытие "Joyous bright". Несмотря на то, что, по словам компании, этот цвет демонстрирует "дружелюбную, ориентированную на будущее индивидуальность BMW Vision Neue Klasse", мы не можем не думать, что это похоже на описание лампы для лечения сезонного аффективного расстройства (SAD). В любом случае, публичный дебют BMW Vision Neue Klasse состоится на Международном автосалоне IAA Mobility 2023 в Мюнхене, а на рынке он появится не раньше 2025 года.