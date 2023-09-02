Как обещается, это будет чистый кадр.

Наиболее распространенным способом получения фотографии из видео является его приостановка и создание снимка экрана. Однако этот способ не очень удобен, так как может привести к получению изображений низкого качества. Теперь компания Google упрощает процесс получения изображений из видео в браузере Chrome.

"Скопировать изображение с веб-сайта в Chrome несложно, но что делать, если нужно захватить важный кадр из записанной лекции для конспекта? Вы можете сделать снимок экрана, но, скорее всего, получите изображение низкого качества (с обрезанной полосой прогресса видео)", — говорится в сообщении Google.

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Фото: ru.pinterest.com

У Google есть решение. При использовании Chrome или другого браузера на базе Chromium, например Microsoft Edge, пользователи могут в любой момент поставить видео на паузу, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать во всплывающем меню новую опцию "Копировать кадр видео".

"Начиная с сегодняшнего дня, вы можете поставить на паузу любое видео, воспроизводимое в Chrome, и получить чистую копию именно того кадра, который вам нужен. Просто щелкните правой кнопкой мыши на видео и выберите "Копировать кадр видео", — сообщает Google.

Таким образом, Chrome будет фиксировать то, что показывается в данный момент, а пользователи смогут вставить изображение в поддерживаемые текстовые поля браузера, например в Google Docs, и сохранить файл для последующего использования.

Согласно сообщению Engadget, эта функция ограничена некоторыми потоковыми сервисами, поскольку многие из них имеют ограничения на захват контента. По словам авторов, функция работает только с YouTube и нуждается в доработке.

Функция Chrome "Копирование видеокадров" распространяется для Windows, Mac, Linux и ChromeOS, однако на момент написания данной статьи у нас эта функция пока не наблюдается.