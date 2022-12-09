В аварии никто не пострадал, а "неосторожный водитель" удивил очевидцев происшествия

реклама

Полицейское управление Килгора, расположенное в восточной части Техаса, сообщило, что задержала водителя, который врезался в два автомобиля на парковке Walmart, но с удивлением обнаружила, что за рулем была собака.

Полиция установила, что собака сидела в пустом автомобиле и ждала своих хозяев, которые ушли в магазин. Собака, видимо, забеспокоилась, что хозяев долго нет и начала прыгать в салоне, что случайно зацепила ручник и привела автомобиль в движении.

Один из очевидцев прокомментировал случившиеся, что видел собаку за рулем прямо перед аварией и у нее определенно был виноватый вид.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом