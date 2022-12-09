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Полицейское управление Килгора, расположенное в восточной части Техаса, сообщило, что задержала водителя, который врезался в два автомобиля на парковке Walmart, но с удивлением обнаружила, что за рулем была собака.
Полиция установила, что собака сидела в пустом автомобиле и ждала своих хозяев, которые ушли в магазин. Собака, видимо, забеспокоилась, что хозяев долго нет и начала прыгать в салоне, что случайно зацепила ручник и привела автомобиль в движении.
Один из очевидцев прокомментировал случившиеся, что видел собаку за рулем прямо перед аварией и у нее определенно был виноватый вид.