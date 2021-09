Недавно на корейском форуме был опубликован рейтинг для Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Take Two Interactive и Rockstar готовят обновленную коллекцию любимой оригинальной трилогии Grand Theft Auto для PS2 (Grand Theft Auto III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas), и теперь это все официально подтверждено.

Эта информация любезно предоставлена Корейским комитетом по рейтингу игр, который за многие годы оказался надежным источником утечек (хотя и не намеренно), поскольку они часто оценивают игры до того, как их официально объявят их издатели. Что ж, недавно на форуме был опубликован рейтинг Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition для неуказанных платформ. Объявление было быстро удалено, но, конечно же, в интернете ничто не исчезает бесследно…

Хотя корейский рейтинг мало что говорит о коллекции, отчет инсайдера Kotaku ранее в этом году показал, что ремастеры Grand Theft Auto Trilogy разрабатываются Rockstar Dundee, которая ранее работала над играми Crackdown и Halo: The Master Chief Collection в рамках Ruffian Games. Судя по всему, ремастеры разрабатываются в Unreal Engine и будут представлять собой смесь «новой и старой графики», которая должна иметь внешний вид, похожий на оригинальные игры, с множеством примененных модов. Что касается игрового процесса, ожидайте, что он будет более-менее таким, каким вы его помните. Говорят, Rockstar надеется поставить классические игры GTA практически на все, от ПК до консолей текущего и следующего поколения (включая Switch) и мобильных устройств.

Когда может появиться Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, остается под вопросом. Первоначальные слухи указывали, что Rockstar и Take Two Interactive нацелены на выпуск в 2021 году, а теперь известный инсайдер Kotaku говорит, что мы можем ожидать релиза в ноябре. Из других источников приходит информация, что коллекция может появиться где-то в 2022 году. Что вы думаете? Хотите поиграть в старые добрые GTA?