Краткосрочные последствия для экономики и местных цепочек поставок еще предстоит определить в будущем

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Оказалось, что санкционированные отключения электроэнергии в нескольких провинциях Китая пока вызвали больше проблем, чем предполагалось изначально. Судя по всему, компании ASE Technology и GlobalWafers пострадали от промышленных отключений больше всего на данный момент. Гигант по тестированию и упаковке микросхем ASE Technology, обслуживающий практически всех разработчиков микросхем, в том числе AMD, по сообщениям, уведомил своих клиентов о том, что его производственные мощности в Куншане не смогут работать до 30 сентября из-за ограничений, как сообщает DigiTimes . Хотя TSMC и UMC не пострадали от перебоев в электроснабжении напрямую, их партнеры в регионе пострадали. GlobalWafers, поставщик пластин, получил приказ остановить производство, сообщает ComputerBase .

Местные власти в китайских провинциях Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун не отключают электроснабжение литейных предприятий, таких как TSMC, которая производит одни из лучших процессоров для игр, и UMC, поскольку у них непрерывные производственные циклы, и они не могут остановить, а затем перезапустить обработку пластин без последствий. Таким образом, производство литографических чипов в Китае пока не пострадает.

Однако есть проблема. Провинции Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун являются производственными центрами, имеющими свои собственные цепочки поставок, поэтому, если одни компании прекратят свою деятельность, это затронет и другие, поскольку они не получат вовремя необходимые поставки.

Объявление от компании ASE привело к падению акций на 2,6%, сообщает FocusTaiwan. Между тем, компания не делала никаких объявлений на Тайваньской фондовой бирже, поэтому влияние на ее бизнес не слишком велико.

Будучи крупнейшей в мире компанией по сборке и тестированию полупроводников (OSAT), ASE имеет производственные мощности в различных странах и регионах, поэтому прекращение операций в Сучжоу повлияет на клиентов, которых обслуживают эти заводы. Компания заявила, что в конце прошлой недели она доставляла продукцию с завода с опережением графика, чтобы минимизировать влияние обязательных отключений электроэнергии на своих клиентов. Тем не менее, возможны задержки. Задержка производства на день или два может показаться несущественной, но она вызовет задержки в цепочке поставок, что может привести к серьезным проблемам с морскими доставками или авиаперевозками.

GlobalWafers также не делала никаких анонсов с TSE. Неизвестно, пропустят ли TSMC и UMC какие-либо поставки продукции от GlobalWafers или других компаний в регионе из-за отключения электроэнергии.

Сотни компаний в трех провинциях затронуты решением страны сократить потребление энергии и выбросы CO2. Таким образом, краткосрочные последствия для экономики и местных цепочек поставок еще предстоит определить.

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В долгосрочной перспективе компании будут корректироваться, чтобы компенсировать последствия обязательного временного отключения электроэнергии для своего бизнеса. Некоторые вводят ночные смены в дни, когда энергоснабжение не отключают, а другие увеличивают производство в других регионах.