Вместе с лидерами университетов и промышленности

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Президент Джо Байден объявил в среду членов Совета консультантов президента по науке и технологиям (PCAST), которым поручено консультировать его «по вопросам политики, в которых понимание науки, технологий и инноваций является ключевым».

Некоторые из членов PCAST будут более знакомы энтузиастам, чем другие. Генеральный директор AMD доктор Лиза Су является наиболее ярким представителем, но к совету также присоединились главный научный сотрудник Nvidia доктор Уильям Далли, главный научный сотрудник Microsoft доктор Эрик Хорвиц и директор по информационной безопасности Google Cloud Фил Венейблс.

В указе об учреждении PCAST говорится, что он также будет консультировать "по вопросам, связанным с научно-технической информацией, которая необходима для информирования государственной политики, касающейся экономики, расширения прав и возможностей работников, образования, энергетики, окружающей среды, общественного здравоохранения, национальной безопасности, расовой справедливости и другие темы ".

PCAST возглавляют три сопредседателя: доктор Фрэнсис Арнольд из Калифорнийского технологического института, доктор Мария Зубер из Массачусетского технологического института и директор по политике в области науки и технологий Белого дома доктор Эрик Ландер. Остальные 27 членов совета являются выходцами из университетов, компаний и других организаций, связанных с наукой и технологиями.

Прямая компенсация за участие в PCAST отсутствует; Белый дом отметил, что его члены «назначены президентом», которым «возмещаются только расходы на проезд, питание и проживание в соответствии с постановлениями правительства». Однако возможность влияния на политику может быть ценна, особенно для технических руководителей.

Наряду с раскрытием сопредседателей и членов PCAST Белый дом также раскрыл «ключевые вопросы президента в области науки», которые он разделил на пять пунктов:

Что мы можем узнать из ситуации с пандемией для удовлетворения самого широкого спектра потребностей, связанных с нашим общественным здоровьем?

Как прорывы в науке и технологиях могут создать новые мощные решения для решения проблемы изменения климата - стимулировать рыночные изменения, ускорить экономический рост, улучшить здоровье и увеличить количество рабочих мест, особенно в сообществах, которые остались позади?

Как Соединенные Штаты могут гарантировать, что они станут мировым лидером в технологиях и отраслях промышленности будущего, которые будут иметь решающее значение для нашего экономического процветания и национальной безопасности, особенно в условиях конкуренции с Китаем?

Как мы можем гарантировать, что плоды науки и техники будут в полной мере использоваться в Америке и среди всех американцев?

Как мы можем обеспечить долгосрочное существование науки и техники в нашей стране?

Эти проблемы отражают ситуации, с которыми Байден столкнулся во время своего президентского срока: глобальная пандемия, постоянная нехватка микросхем, которая затрагивает практически все отрасли на планете, и продолжающаяся напряженность в отношениях с Китаем - вот лишь некоторые из проблем, с которыми он столкнулся в первый год своего президентства.