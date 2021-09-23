Mozilla переключила поисковую систему по умолчанию с Firefox на Bing для небольшой группы пользователей.

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Небольшой процент от общего количества пользователей интернета взаимодействует с браузером Firefox. Если вы один из них, то не беспокойтесь, если ваш браузер при поиске внезапно начнет использовать Bing вместо Google, ваш браузер не был захвачен вредоносным ПО. Вместо этого вы являетесь частью исследования, которое проводит Mozilla, чтобы увидеть, воспримут ли пользователи Firefox изменение поисковой системы по умолчанию.

Поисковый эксперимент Mozilla был запущен около двух с половиной недель назад, но до сих пор оставался незамеченным. Обычно это вызвало бы удивление, учитывая, что поиск по умолчанию является основной частью работы в Интернете, но он стал доступен только 1% пользователей настольных компьютеров.

Согласно StatCounter, доля Firefox в пространстве для настольных браузеров составляет примерно 8%, отставая от Edge (8,84%), Safari (9,99%) и Chrome (колоссальные 66,94%). А его общая доля на всех платформах составляет 3,54%.

На настольных компьютерах это менее чем один из каждых десяти пользователей, использующих Firefox. К тому же из этой группы только 1% были привлечены к участию в этом исследовании.

Недавнее внимание побудило Mozilla выступить с заявлением, в котором объясняется, что исследования Firefox являются обычным явлением, поскольку они направлены на улучшение браузера.

«В рамках оптимизации работы с Firefox, разработчики регулярно проводят исследования. Firefox в настоящее время проводит исследование, которое может заставить некоторых пользователей заметить, что их поисковая система по умолчанию изменилась», - заявил представитель Mozilla.

На первый взгляд это может показаться мелочью, но переключение поисковой системы по умолчанию на самом деле имеет большое значение. Google исторически платил Mozilla большие деньги за использование своего поиска - ZDNet сообщил в августе 2020 года, что Google согласился продлить соглашение о поиске на три года и, по оценкам, будет платить производителю браузера от 400 до 450 миллионов долларов в год.

Эта сделка истечет в 2023 году, после чего Mozilla может попытаться возобновить сотрудничество с Google или пойти в другом направлении. Последнее не беспрецедентно. Еще в ноябре 2014 года Mozilla выбрала Yahoo в качестве своего основного партнера по поиску в рамках сделки на сумму 375 миллионов долларов в год. Однако, после того как Verizon приобрела Yahoo в 2017 году, Mozilla воспользовалась пунктом своего контракта о расторжении соглашения и вернулась к Google.

Когда Yahoo стал поисковой системой по умолчанию в конце 2014 года, данный поисковик занимал около 4% рынка, если придерживаться данных StatCounter. Для сравнения, Bing в настоящее время составляет 2,48% на всех платформах и 6,54% на настольных компьютерах.

Mozilla также дает понять, что пользователи, у которых изменился поиск на Bing и хотят вернуться в Google (или другой поиск), могут сделать это. Однако, видеоинструкции, на которые ссылается Mozzila, устарели.

Чтобы фактически изменить поиск по умолчанию, перейдите в Настройки (щелкните три горизонтальные полосы в правом верхнем углу и выберите Настройки), нажмите Поиск в левом столбце, затем выберите нужный вариант поиска в раскрывающемся списке поисковой системы по умолчанию. Если того поиска, который вы хотите использовать, нет, прокрутите страницу вниз и нажмите «Найти другие поисковые системы».