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Есть причина, по которой NVIDIA имеет ядра RT, а AMD представила ускорители лучей со своей архитектурой RDNA2. Этот тип ядра специально разработан для ускорения инструкций иерархии ограничивающего объема (BVH), которые используются для поиска столкновений между лучами в графической сцене. Эта сложная древовидная структура требует большой вычислительной мощности, поэтому производители графических процессоров разработали ядра, специально разработанные для решения этой проблемы с гораздо большей скоростью. Алгоритмы, не ускоренные ядрами трассировки лучей, очевидно, будут работать медленнее, и конечный результат, вероятно, будет менее привлекательным, по крайней мере, когда рассматривается графика в реальном времени.
Mesa, являющаяся реализацией OpenGL и Vulkan API для Linux с открытым исходным кодом, только что получила обновление, которое может предоставить поддержку трассировки лучей для графических процессоров AMD, в которых отсутствует такой метод. Разработчик Джошуа Эштон утверждает, что этот метод будет работать для AMD Navi 1X, Vega и Polaris GPU.
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Этот PR реализует трассировку лучей для более старых поколений (Navi, Vega, Polaris и т. д.). Он делает это путем эмуляции инструкций AMD по пересечению bvh в программном обеспечении.
- Джошуа Эштон
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Недавно стало известно от Ubisoft, что они внедрили «гибридную трассировку лучей» в Far Cry 6 и это значит, что алгоритм использует как шейдеры, так и ядра трассировки лучей для достижения конечного результата. Однако неясно, требует ли эта реализация наличия обоих ядер в ядре графического процессора. Однако очевидно, что разработчики игр постепенно осознают, что ускорение трассировки лучей может быть выполнено другим, но не всегда таким эффективным способом.
AMD RDNA2 Ray Accelerators
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