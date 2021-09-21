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Процессор Intel Core i9-12900K превзошел AMD Ryzen 9 5950X почти на 40% в последнем бенчмарке

Новый флагман Intel показал отличные результаты в бенчмарке
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Процессоры Intel's 12th Generation Alder Lake появятся в продаже осенью 2021. Похоже, что флагман i9-12900K превосходит по производительности процессор AMD Ryzen 9 5950X, если верить последнему бенчмарку Ashes of the Singularity . Гибридный чип ранее превосходил Ryzen 9 5950X и в Geekbench 5.

Благодаря утечкам от розничных продавцов нам уже известны спецификации Core i9-12900K. Процессор Alder Lake будет иметь в общей сложности 16 ядер, восемь высокопроизводительных ядер Golden Cove и восемь ядер Gracemont. Потреблять чип будет 125 Ватт у которого 30 MБ кэш-памяти третьего уровня, базовая тактовая частота 3,2 GHz и тактовая частота при разгоне 5,2 GHz .

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AMD Ryzen 9 5950X, с другой стороны, оснащен 16 ядрами Zen 3 с одновременной многопоточностью (SMT). Базовая частота 3,4 GHz с возможностью разгона до 4,9 GHz, мощность 105 Вт и 64 МБ кэш-памяти третьего уровня. На бумаге чип AMD имеет преимущество, потому что он работает с полноценными ядрами Zen 3, тогда как Core i9-12900K должен работать только с 8 ядрами Golden Cove.

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В результатах бенчмарка Ashes of the Singularity есть 11 результатов для Core i9-12900K. Бенчмарк не раскрывает спецификации видеокарты, из-за этого нет уверенности, были ли Core i9-12900K и GeForce RTX 3080 разогнаны, или они находились под экзотическим охлаждением. Более того, мы не знаем, тестировалось ли это оборудование на Windows 11. Помните, что операционная система Microsoft следующего поколения поставляется с улучшенным планировщиком, специально оптимизированным для Alder Lake.

Core i9-12900K с GeForce RTX 3080 набрал 14000 баллов с предустановкой High 1440p. Напротив, Ryzen 9 5950X и GeForce RTX 3080 набрали 10 100 баллов при одинаковых настройках графики и разрешении. Core i9-12900K превзошел Ryzen 9 5950X на 38,6%. Обе системы использовали версию 3.10.191346.0 инструмента тестирования, поэтому сравнение должно быть справедливым.

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Несмотря на свою неоднородную природу, Core i9-12900K показывает отличные результаты. Однако Ashes of the Singularity - это всего лишь один из тестов, поэтому пока рано объявлять победителя. Будет интересно посмотреть, сможет ли Core i9-12900K вернуть игровой трон Intel, поскольку у AMD сейчас практически лучшие процессоры для игр.

Игры - это хорошо и все такое, но перед Core i9-12900K предстоит более сложная работа. Чипу Alder Lake придется доказать, может ли он превзойти чипы AMD Zen 3 Ryzen для настольных ПК с точки зрения производительности приложений, что более важно для многих потребителей.

Alder Lake представят этой осенью и ходят слухи, что объявление якобы запланировано на мероприятие Intel Innovation, которое пройдет с 27 по 28 октября.

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Теги

amd intel ryzen 9 5950x ashes of the singularity core i9-12900k
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Процессор Intel Core i9-12900K превзошел AMD Ryzen 9 5950X почти на 40% в последнем бенчмарке
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