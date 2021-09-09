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Выпуск видеокарт Intel Xe-HPG намечен на первую половину 2022 года. Поскольку это будет первый настоящий набег компании на рынок дискретных видеокарт, для успешного запуска нужно подготовить работоспособные драйверы, которые сейчас имеют сырой вид. Судя по слухам и утечкам, похоже, что Intel сосредоточится на сегментах рынка графических процессоров среднего и высшего уровня, а также на игровых ноутбуках. Это было подтверждено инсайдером @Greymon в Twitter ранее сегодня, который считает, что официальными конкурентами DG2 будут GeForce RTX 3070 от NVIDIA и Radeon RX 6700 XT от AMD.

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Стоит отметить, что GeForce GTX 1060, 1650/1660 и RTX 2060 были самыми популярными графическими процессорами среди компьютерных геймеров за последние несколько лет. Все эти видеокарты вписываются в средний ценовой сегмент, при этом более дорогие видеокарты составляют лишь несколько процентов от общих продаж (даже несмотря на то, что выручка, которую они приносят, может быть значительной из-за большей прибыли).

Что касается мобильных устройств, то GeForce GTX 1650 и 1650 Ti поставлялись примерно с половиной всех игровых ноутбуков за последние 2-3 года. Для значительной части игровой аудитории на ПК эти графические процессоры по-прежнему являются де-факто вариантами.

Отсутствие конкуренции со стороны AMD позволило NVIDIA отложить выпуск RTX 3050/3050 Ti, поскольку они, несомненно, будут намного дороже в производстве, что еще больше снизит маржу прибыли. Как вы можете догадаться, это будет хорошая возможность для Intel, чтобы закрепиться на рынке видеокарт. Благодаря партнерским отношениям с OEM-производителями, компании Intel будет легче проникнуть на рынок массовых графических процессоров.

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В итоге Intel Xe-HPG будет конкурировать с RTX 3070 / RX 6700 XT. Если Intel сможет обеспечить стабильные поставки от TSMC и сделать выгодную цену, то разница между предложениями станет еще более очевидной.