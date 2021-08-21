Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новое концептуальное видео с рендерами iPhone 13

Видео демонстрирует всю линейку iPhone 13 2021 года в 4K 3D с рендерами потрясающего качества!
[ ] для раздела Блоги
+
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

До релиза iPhone 13 осталось около месяца. По слухам, Apple анонсирует новый iPhone на третьей неделе сентября вместе с другими продуктами, такими как AirPods 3 и Apple Watch Series 7. И теперь, когда мы уже знаем, какими функциями и дизайном должен обладать iPhone 2021 года, популярный создатель ConceptsiPhone опубликовал концептуальное видео, демонстрирующее как будет выглядеть весь модельный ряд iPhone 13. 

На видео показан новый iPhone с меньшим вырезом и увеличенными сенсорами камеры — об этом ходило много слухов, которые подтверждались Bloomberg. В видео также показан новый цвет — Sunset Gold, который заметно отличается от предыдущих золотых тонов от Apple. 

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Помимо данных изменений в цвете и дизайне, концепт также демонстрирует некоторые функции, которые, как ожидается, появятся в iPhone 13. Ролик демонстрирует новый портретный режим видеосъемки и запись видео ProRes, увеличенное временя автономной работы, новый дисплей ProMotion с частотой 120 Гц и другие функции, о которых ходят слухи. Не обошлось, конечно, и без ошибочной информации, вроде сканнера отпечатка пальцев под экраном, но в целом все по делу. 

Ожидается, что iPhone 13 будет поставляться с чипом A15 Bionic на базе узла TSMC 5 нм вместе с более быстрым модемом 5G с поддержкой mmWave 5G. Сообщается, что Apple будет использовать батареи большей емкости в моделях iPhone 2021 года, чтобы выдержать повышенные требования к потреблению нового дисплея с частотой 120 Гц и нового модема 5G.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple iphone iphone 13 iphone 13 pro iphone 13 pro max iphone 13 mini
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
6
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PN41
15
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
20
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
19
Biomutant: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
7
Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
14
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
19

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры придумали, как повысить прибыль до 20% за счёт покупателей Эфира и обошли хардфорк London
52
Илон Маск: Dogecoin вскоре вытеснит Биткоин и займёт его место
29
Ведущий аналитик Bloomberg пояснил, почему Биткоин не дорожает до $100 000 и предсказал рост Эфира
37
Глава NVIDIA отказался обсуждать тщетность блокировки майнинга в видеокартах LHR
39
nVidia: 80% всех проданных RTX 3000 во 2-м квартале достались геймерам
61
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
258
20 августа DNS распродаёт GeForce RTX 3070/3080 Ti от 58 000 р, но видеокарт будет мало
21
Intel выпустит игровой ноутбук на базе RTX 3070, ОЗУ к которому нужно будет докупать самостоятельно
14
Ремастер-версия Quake уже вышла на PC и консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K
98
Спустя 7 лет Asus вернула в продажу GeForce GT 730 и собирается продавать её профессионалам за $100
29
Bethesda анонсировала «юбилейное» издание The Elder Scrolls V Skyrim
29
RTX 4000 выпустят в середине 2022 года, а дефицит RTX 3000 продлится весь следующий год
70
Battlefield 2042 можно будет получить в подарок при покупке видеокарт серии RTX 30
20
MIUI 12.5 принесла функцию расширения ОЗУ на смартфоны Xiaomi
3
36 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
1
Пожаловавшейся на вылеты PS4 версии Cyberpunk 2077 геймерше предложили обновить драйвера видеокарты
43
Глава NVIDIA прогнозирует дефицит видеокарт и в 2022 году
18
Большие ядра в процессорах Intel Alder Lake потеряли инструкции AVX512, а малые нашли AVX2
51
NVIDIA проигнорировала факт взлома защиты LHR, а Дженсен Хуанг не ожидает падения цен в 2022 году
13
Lineage W выйдет в этом году и объединит игроков со всего мира и со всех платформ на одном сервере
14

Популярные статьи

Mafia Definitive Edition: все очень неоднозначно
38
Как я сделал компьютерное кресло из автомобильного
103
Zen2 против Zen3 на равной частоте в играх и синтетике
68
В погоне за видеокартой на AVITO. Готовимся к осени
70
Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3
3 сборки ПК по рецептам Ютуба. Часть 2
15
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
6
Эмодзи в комментариях на overclockers.ru
14
Старый iPhone как произведение искусства
3

Сейчас обсуждают

MriS
02:59
Нормально всё. CPU PhotoWorxx озу зависимый, а Zen3 в тестах памяти немножко слил.
Zen2 против Zen3 на равной частоте в играх и синтетике
Захар Берибул
02:49
У меня MSI RTX 3070TI GAMING X TRIO, я геймер👻
NVIDIA проигнорировала факт взлома защиты LHR, а Дженсен Хуанг не ожидает падения цен в 2022 году
Slow Mo
02:39
Значит богаче стал)
Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
Eeee
02:38
Пару дней назад я смотрел цены на 3060 в днс и утром они стоили как обычно от 55к, но вечером цены на все видеокарты 3060 скакнули МИНИМУМ на 10к (не говорите что это затычка)
Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
SeTi2019
02:32
В это время где то под одеялком заплакал китаец, приговария "Сами вы напальчники" Стесняюсь спросить и посоветовал бы еще на экспертизу отдать, а что на самом чипе намазано? И если это заменить на те...
Геймер нашел напальчник под термопрокладкой GeForce RTX 3090 Founders Edition
Prinz Desu
02:28
Лучше бы ты вспомнил gtx 970/980, с разной памятью.
MIUI 12.5 принесла функцию расширения ОЗУ на смартфоны Xiaomi
Сергей Андросов
02:26
снова заглот отрабатывает 30 серебренников? антирекорды и цены за RTX3080 от 190к тут?
Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
Kellogic
02:19
Поддержку ультравайда убрали=игра в мусорку сразу.
Началось открытое бета-тестирование Diablo II Resurrected
Ivol
02:15
Там же где и последние 3 акта, на релизе, это бета, которую близы позиционировали как тест мультиплеера и стресс тест серверов, для этой цели вообще 1 класса хватило бы и 1 акта.
Началось открытое бета-тестирование Diablo II Resurrected
Эдгар Кот
02:08
Ну по европе цены иногда +50% от рекомендуемой, иногда +30%, но карты лежат никому не надо уже почему то) 3080ти по 130к чет никто не берет, 6900хт за 110к в шопе уже месяц 100+ карт валяется. 3060ти ...
RTX 4000 выпустят в середине 2022 года, а дефицит RTX 3000 продлится весь следующий год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем