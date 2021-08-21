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До релиза iPhone 13 осталось около месяца. По слухам, Apple анонсирует новый iPhone на третьей неделе сентября вместе с другими продуктами, такими как AirPods 3 и Apple Watch Series 7. И теперь, когда мы уже знаем, какими функциями и дизайном должен обладать iPhone 2021 года, популярный создатель ConceptsiPhone опубликовал концептуальное видео, демонстрирующее как будет выглядеть весь модельный ряд iPhone 13.

На видео показан новый iPhone с меньшим вырезом и увеличенными сенсорами камеры — об этом ходило много слухов, которые подтверждались Bloomberg. В видео также показан новый цвет — Sunset Gold, который заметно отличается от предыдущих золотых тонов от Apple.

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Помимо данных изменений в цвете и дизайне, концепт также демонстрирует некоторые функции, которые, как ожидается, появятся в iPhone 13. Ролик демонстрирует новый портретный режим видеосъемки и запись видео ProRes, увеличенное временя автономной работы, новый дисплей ProMotion с частотой 120 Гц и другие функции, о которых ходят слухи. Не обошлось, конечно, и без ошибочной информации, вроде сканнера отпечатка пальцев под экраном, но в целом все по делу.

Ожидается, что iPhone 13 будет поставляться с чипом A15 Bionic на базе узла TSMC 5 нм вместе с более быстрым модемом 5G с поддержкой mmWave 5G. Сообщается, что Apple будет использовать батареи большей емкости в моделях iPhone 2021 года, чтобы выдержать повышенные требования к потреблению нового дисплея с частотой 120 Гц и нового модема 5G.