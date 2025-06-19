Общие характеристики Keychron C1 Pro и C3 Pro:
- Обе клавиатуры, C1 Pro и C3 Pro, имеют сверхбыструю частоту опроса 8 000 Гц. Это обеспечивает мгновенный отклик и минимальную задержку при нажатии клавиш.
- Обе модели поддерживают функцию Snap Tap (SOCD), которая позволяет точно контролировать одновременное нажатие нескольких клавиш. Эта функция особенно важна для игроков, стремящихся к максимальной точности в соревновательных играх.
- Обе клавиатуры имеют компактную TKL раскладку (без цифрового блока).
- Они поддерживают переключатели MX с возможностью горячей замены, что позволяет легко заменять переключатели без пайки. Совместимы с переключателями Cherry, Gateron, Kailh и Panda.
- Keychron предлагает три варианта переключателей для обеих моделей: красные, коричневые и "банановые".
Главное отличие между клавиатурами C1 Pro и C3 Pro – в их внешнем виде и подсветке. C1 Pro предлагает более сдержанный, традиционный стиль с PBT-колпачками OSA-профиля и южной RGB-подсветкой. C3 Pro, напротив, выделяется прозрачными PBT-колпачками Cherry-профиля и северной RGB-подсветкой, что делает ее более привлекательной для геймеров, ценящих яркую подсветку.
Несмотря на разный внешний вид, обе клавиатуры используют новые переключатели Keychron Super, рассчитанные на 50 миллионов нажатий и имеющие прозрачный корпус для улучшения рассеивания света.
Обе модели поддерживают кастомизацию через QMK и веб-приложение Keychron Launcher, позволяющее переназначать клавиши, создавать макросы и настраивать частоту опроса в браузерах Chrome, Edge и Opera на Windows, macOS и Linux.
Обе клавиатуры также имеют общие черты: многослойную звукоизоляцию, регулируемый угол наклона и комплектацию клавишами для разных платформ. Цена каждой составляет 54,99 доллара в официальном магазине Keychron.