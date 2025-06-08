Несмотря на свои размеры, он поддерживает возможность подключения до двух дисплеев высокой четкости (UHD, 4K/60 Гц) и быстрых SSD M.2.

Линейка Shuttle пополнилась ультракомпактной безвентиляторной моделью с процессором Intel. Несмотря на свои размеры, она поддерживает возможность подключения до двух дисплеев высокой четкости (UHD, 4K/60 Гц) и быстрых SSD M.2.



Мини-ПК Shuttle XPC nano NE10N, работающий на процессоре Intel N100, подойдет для базовых вычислительных задач. Этот компактный компьютер (135 x 115 x 41,3 мм) поставляется без оперативной памяти и накопителя, требуя самостоятельной установки.

Он поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 (3200 МГц) через слот SO-DIMM и твердотельный накопитель M.2 2280 (PCIe Gen 3.0 или SATA). Хотя подключение SSD через PCIe обеспечит хорошую скорость, стоит учитывать, что используется устаревший стандарт PCIe 3.0.

Для беспроводной связи предусмотрен слот M.2 2230 для Wi-Fi модуля с уже установленными антеннами. Видеовыходы представлены HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, позволяющими подключить два 4K монитора с частотой 60 Гц. Набор портов включает USB 3.2 Gen 2 (x2), USB 2.0 (x2), Gigabit Ethernet, а также разъемы для микрофона и наушников. Питание подается через внешний адаптер.

Базовая версия стоит менее 200 евро.



