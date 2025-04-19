В ГД внесли проект, позволяющий лицам без гражданства стать контрактниками.

В Государственную думу был внесён новый законопроект, инициированный российским правительством. Он предусматривает существенные поправки в федеральное законодательство, в частности — в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно опубликованным материалам, теперь право на заключение контракта о прохождении службы в рядах российской армии получат не только граждане России и иностранцы, но и лица без гражданства.

Согласно пояснительной записке к проекту, речь идёт о предоставлении лицам без гражданства правовых оснований для вступления в контрактную службу в Вооружённых силах Российской Федерации, а также в других воинских формированиях. Таким образом, для этой категории лиц открывается доступ к службе в армии на официальной основе, что ранее было невозможно.

Вместе с тем, документ предусматривает внесение изменений в целый ряд других федеральных законов. В частности, это касается законодательства об обороне, о статусе военнослужащих, а также о государственной пенсионной системе, государственной службе и системе накопительно-ипотечного обеспечения военнослужащих. Кроме того, изменения коснутся и закона "О гражданстве Российской Федерации", что может означать, в том числе, возможность упрощённого получения гражданства по итогам прохождения военной службы.

На данный момент, по действующим нормам, право на заключение контракта с Министерством обороны России имеют исключительно граждане страны, а также иностранные граждане, находящиеся на территории РФ на законных основаниях. Однако даже для иностранцев действуют ограничения — они могут проходить службу только на определённых должностях, и для этого необходимо соблюдение ряда дополнительных условий.

Предложенные изменения могут существенно расширить кадровый потенциал российской армии.