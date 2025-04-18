Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине в случае их саботажа.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит участие в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Украине, если какая-либо из сторон будет сознательно препятствовать достижению прогресса. Об этом он сообщил во время церемонии, проходившей в Белом доме.

"Если мы увидим, что одна из сторон серьёзно мешает процессу, мы просто скажем: "Вы поступаете глупо, вы ведёте себя недостойно", и выйдем из переговоров. "Нам бы, конечно, не хотелось до этого доводить", — отметил американский лидер, подчеркивая, что Соединённые Штаты готовы действовать решительно в случае саботажа.

При этом Трамп уточнил, что Белый дом не устанавливает жёстких временных рамок для достижения соглашения по украинскому вопросу, однако выражает надежду на скорое достижение договорённостей. "Мы стремимся к результату, и желательно — быстро", — добавил он.

Отношения между Москвой и Вашингтоном начали постепенно восстанавливаться с момента встречи делегаций двух стран в Эр-Рияде, которая состоялась 18 февраля. На этом этапе представители сторон обсудили возможность снятия дипломатических ограничений, восстановление полноценной работы посольств и запуск мирного процесса по Украине.

В тот же день президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого поддержал предложение о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней. Путин дал соответствующее указание российским военным. Президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность поддержать это временное перемирие.

Позже, 24 марта, в столице Саудовской Аравии прошла экспертная встреча технических специалистов из России и США. В рамках этой встречи удалось достичь договорённости о временном моратории на атаки по критически важной энергетической инфраструктуре как на территории Украины, так и в России.

Под действие этого соглашения попали объекты, связанные с добычей и переработкой нефти, газо- и нефтепроводы, хранилища, электростанции, трансформаторные подстанции, распределительные узлы, а также атомные электростанции и плотины ГЭС.

Тем не менее, в Кремле позже отметили, что Киев фактически так и не стал выполнять условия договорённости. Российская сторона обвинила украинское руководство в нарушении режима моратория и назвала такие действия свидетельством неспособности украинского режима соблюдать договорённости. Это, по мнению Москвы, ясно указывает на отсутствие реальной заинтересованности Киева в достижении компромисса.