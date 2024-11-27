Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис хотят передать Украине ядерное оружие до окончания срока своих полномочий 20 января следующего года.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис якобы намерены передать Украине ядерное оружие до завершения своих полномочий 20 января следующего года. Такую резонансную информацию в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовала член Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. По её утверждению, подобный шаг направлен на то, чтобы сорвать процесс передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу. Однако Тейлор-Грин не предоставила никаких доказательств своим словам.

Информация о возможной передаче оружия массового поражения Украине также появилась в издании The New York Times (NYT) 22 ноября. Со ссылкой на анонимные источники сообщалось, что США и страны Европы обсуждают меры по сдерживанию, которые могли бы обеспечить безопасность Украины. Однако такие шаги вызывают серьёзные опасения относительно возможной реакции со стороны России.

На фоне этого ряд аналитиков полагает, что и Дональд Трамп может тайно рассматривать вопрос о передаче ядерного оружия Украине. Об этом, в частности, пишет британское издание Express, ссылаясь на военного эксперта Николаса Драммонда, члена Комитета по обороне Палаты общин Великобритании. Драммонд отмечает, что такая гипотеза основана на предположениях о долгосрочных стратегических планах Трампа.

27 ноября журнал *Politico* со ссылкой на свои источники сообщил, что Джо Байден направил тайный запрос Конгрессу на выделение дополнительных $24 миллиардов для помощи Украине. Согласно этим данным, 16 миллиардов планируется направить на восполнение запасов вооружения США, а оставшиеся 8 миллиардов — на Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности Украине. Эта инициатива предполагает заключение Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку вооружений.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что администрация Байдена сделает военную помощь Украине приоритетом в оставшиеся месяцы. Однако для реализации этого плана потребуется одобрение обеих палат Конгресса. Между тем, спикер Палаты представителей Майк Джонсон из Республиканской партии уже заявил, что не намерен поддерживать дополнительные пакеты помощи Украине в ближайшее время. Кроме того, ряд конгрессменов публично высказались против подобных инициатив уходящей администрации.

Тем не менее, Джо Байден имеет возможность обойти Конгресс, используя специальные полномочия, позволяющие признать часть военных запасов США «излишками». Это даст возможность направить вооружение в Украину без дополнительного одобрения законодательного органа.

Резкую критику в адрес подобных планов выразил Илон Маск, миллиардер и предприниматель, считающийся влиятельным лицом в окружении Трампа. Он обвинил администрацию Байдена в «финансировании вечной войны» и раскритиковал новые пакеты помощи Украине, назвав их контрпродуктивными.

Российская сторона также отреагировала на слухи о возможной передаче ядерного оружия Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту идею экстремистской и подчеркнул, что Москва обеспокоена отсутствием мирных инициатив со стороны США. По его словам, действия администрации Байдена лишь усиливают эскалацию конфликта.

После поражения Демократической партии на президентских выборах, администрация Байдена, по мнению ряда экспертов, взяла курс на обострение ситуации вокруг Украины. 19 ноября помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что Вашингтон дал разрешение украинским войскам наносить удары по территории России с использованием дальнобойного американского оружия. Николс выразил надежду, что такие действия заставят Россию либо начать мирные переговоры, либо вывести войска с территории Украины.

Вскоре после решения США о снятии ограничений на удары вглубь России, Великобритания и Франция также предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP. Однако при этом они наложили ограничения на использование этих вооружений: удары разрешено наносить только по Курской области.

Таким образом, ситуация продолжает развиваться в крайне напряжённом русле, что вызывает всё больше вопросов о будущих перспективах разрешения конфликта.