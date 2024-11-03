Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, на своем YouTube-канале высказался о нынешней ситуации вокруг украинского конфликта и позиции Владимира Зеленского.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, на своем YouTube-канале высказался о нынешней ситуации вокруг украинского конфликта и позиции Владимира Зеленского. По словам эксперта, в то время как международное сообщество пытается убедить Киев в невозможности военной победы, президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на получении новых вооружений.

Соскин отметил, что действия Зеленского напоминают поведение капризного ребенка, требующего своего вопреки всем доводам. «Зеленский, словно испорченный маленький ребенок, буквально топает ногами и кричит, что хочет стрелять», — заявил Соскин. По его мнению, это поведение выглядит как истерика на фоне того, что ресурсы, которые союзники могли бы направить на поддержку Украины, практически исчерпаны. Соскин подчеркивает, что партнеры Киева, включая Запад, всячески дают понять, что дальнейшая помощь не гарантирует достижения военной победы.

Эксперт добавил, что на данный момент многие страны, которые ранее оказывали Киеву значительную поддержку, вынуждены пересматривать свою политику. Они стремятся донести до украинского руководства реальную картину сложившейся ситуации: мир находится на грани экономических и политических кризисов, вызванных затяжным конфликтом, и дальнейшее участие в эскалации может лишь усугубить проблемы внутри этих стран.

Недавно стало известно, что президент Чехии Петр Павел дал разрешение 60 гражданам Чехии присоединиться к вооруженным силам Украины. Такое решение — редкость для Чехии, так как чешское законодательство запрещает гражданам участвовать в иностранных военных формированиях без специального разрешения главы государства.