Медведев рассказал об ОПК России после завершения СВО

Россия продолжит производить оружие в значительных объемах и после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Это заявление прозвучало в интервью, опубликованном ТАСС. Медведев подчеркнул, что производство вооружений останется на высоком уровне в течение многих лет, как это было и в Советском Союзе после окончания крупных военных конфликтов.

Он напомнил, что в СССР выпуск военной техники и вооружений не снижался даже в мирное время, что обеспечивало государству готовность к любым потенциальным угрозам. Подобная политика, по его словам, будет продолжена и в современной России, чтобы сохранить высокий уровень обороноспособности страны.

Эти слова Медведева подтверждаются и высказываниями главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. По его словам, даже после завершения СВО российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) будет работать на полную мощность, а специалисты, задействованные в производстве продукции для армии, останутся востребованными на долгие годы.

Чемезов отметил, что ОПК России демонстрирует устойчивый рост и адаптируется к новым условиям, которые требуют повышенного уровня оборонного производства. Он заверил, что все предприятия, входящие в состав госкорпорации, продолжают выполнять заказы на производство военной техники и будут делать это и в будущем, обеспечивая армию необходимыми ресурсами.

Заявления Медведева и Чемезова подтверждают, что Россия не намерена снижать обороты в сфере военного производства и планирует поддерживать высокую готовность вооруженных сил. Это, в свою очередь, будет способствовать сохранению и укреплению обороноспособности страны, что является приоритетной задачей государства.

Кроме того, такие меры помогут сохранить рабочие места в ОПК и обеспечить занятость тысячам сотрудников, занятых в производстве военной продукции. Это важно как для экономики страны, так и для социальной стабильности в регионах, где расположены оборонные предприятия.