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samoyla_yt
Лукашенко заявил, что не осуждает французскую власть за арест Дурова
По словам Лукашенко, если человек виновен, он должен за это отвечать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, обратив внимание на реакцию Запада на подобные инциденты. В своём комментарии Лукашенко отметил, что нередко именно те граждане Белоруссии, кто в своё время не проявлял успехов в учебе, ныне активно критикуют местные власти, приводя в пример демократию западных стран, таких как Франция. 

В то же время, президент задался вопросом, почему западные страны предъявляют претензии Белоруссии, когда она пытается защищаться аналогичными методами. Лукашенко указал на двойные стандарты Запада, которые проявляются в различиях в оценке действий своих властей и властей других стран. Он подчеркнул, что, когда Белоруссия принимает меры для защиты своих интересов, подобные тем, что используются на Западе, то против неё сразу же выдвигаются обвинения.

В своём выступлении Лукашенко также вспомнил разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся после президентских выборов в Белоруссии (вероятно, речь идет о выборах 2020 года). По словам Лукашенко, Макрон в этом разговоре выразил беспокойство по поводу политических заключённых в Белоруссии, сказав Путину: «Вот, у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные...».

Однако, как подчеркнул белорусский лидер, в тот же период во Франции проходили массовые протесты движения «желтых жилетов». Лукашенко процитировал Путина, который в ответ на критику Макрона указал на ситуацию во Франции, отметив: «Ты посмотри, что у вас творится». Путин также добавил, что французские власти без разбора применяют силу против протестующих, включая женщин, а при этом критикуют Лукашенко за его действия в Белоруссии. На это Макрон, по словам Лукашенко, ответил, что во Франции действует демократия, и такие методы им дозволены, в то время как в Белоруссии, по его мнению, диктатура.

Лукашенко завершил своё выступление призывом понять истинную сущность западной демократии и донести это понимание до школьников, чтобы они могли видеть полную картину происходящего в мире.

Что касается ареста Павла Дурова, французские спецслужбы задержали его в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из частного самолёта в сопровождении девушки и телохранителя. Согласно обвинениям, выдвинутым против Дурова, ему вменяются в вину 12 преступлений. Если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы во Франции.

На данный момент известно, что Дуров останется под стражей во Франции ещё на 48 часов для проведения дальнейших следственных действий.

#новости #россия #евросоюз #франция #белоруссия #общество #лукашенко #павел дуров
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