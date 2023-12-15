Минобороны заявило о взятии в плен 82 украинских военных за неделю, а за последние сутки до 25 бойцов ВСУ сдались в плен.

В последние семь дней 82 смельчака из Вооруженных сил Украины (ВСУ) решились на отчаянный шаг, сдавшись в плен российским военным. Это удивительное событие было объявлено представителями Министерства обороны России, которые поделились этой информацией с журналистами.

В ходе брифинга было отмечено, что за последние 24 часа лишь 25 украинских военнослужащих решились отложить свое военное оружие и выбрали путь плена. При этом военные ведомства воздержались от предоставления подробностей о том, на каких именно участках фронта происходили эти события.

реклама

Помимо этого, за прошедшую неделю российские военные отметились не только мужественными поступками украинских бойцов, но и успешными операциями по перехвату важных боевых единиц. Так, российские войска зафиксировали перехват тактической ракеты «Точка-У», а также захватили две зенитные управляемые ракеты С-200 и целых 17 реактивных снарядов, принадлежащих системе залпового огня HIMARS.

Эти впечатляющие результаты придают вес заявлениям министра обороны России, Сергея Шойгу, который уже в октябре предупреждал о том, что многие украинские бойцы принимают решение сдаться в плен добровольно. По словам Шойгу, это связано с осознанием бессмысленности попыток пробиваться через крепкую оборону российских войск.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эти последние события не только отражают сложность ситуации на восточных границах Украины, но и ставят под вопрос эффективность стратегии, избранной ВСУ в этом конфликте. Возможно, решение российских властей по активному ведению информационной кампании, демонстрируя успешные операции и добровольные сдачи в плен, оказывает давление на психологическое состояние украинских войск.