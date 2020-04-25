Logitech G305 - пользовательский опыт
Приветствую. Сегодня я хочу вам рассказать о мыши Logitech G305 спустя время её использования. Это одна из самых дешёвых (и качественных) мышей на рынке.Стоит она 4 тысячи рублей, и я считаю, что это вполне приемлемая цена за хорошую беспроводную мышь.
Она имеет 12000 dpi сенсор с частотой опроса в 1000, и 5 кнопок (не считая колесо), каждая из которых программируется вплоть до макросов в фирменном ПО G HUB.
Также эта мышь является одним из носителей технологии LIGHTSPEED. Правда, за таким понтовым названием скрывается обычный удлинитель USB, в который вставляется свисток от мыши, и эта "технология" призвана уменьшить задержку ввода.
Мышь очень лёгкая, с батарейкой она весит около 100 грамм, и от этой самой батарейки может питаться до трёх месяцев. Очень легко передвигается по столу, что является ещё и заслугой ножек.
Минусы
рекламаСамое страшное.
Люфт кнопок ЛКМ и ПКМ. Если они отжаты, то при тряске и прочих действиях отчётливо слышно не самые приятные звукиИ свисток. Чёрт его дери. Посреди игры он может отключиться, что вызовет перезапуск программы G HUB, а от этого следуют дикие срывы мыши в играх, как, например, тут:Но следует заметить, что такое бывает не у всех, и это можно минимизировать, выведя свисток через комплектный удлинитель Lightspeed. Но проблема остаётся проблемой, и я не мог об этом не сказать.
Итоги
Мы получаем, на моё мнение, лучшую беспроводную мышь в своём ценовом сегменте. У неё есть минусы, но они настолько ничтожны, что сам факт того, что это беспроводная мышь уже покрывает их.
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