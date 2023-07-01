Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Почему и каким образом быстрая зарядка смартфонов «убивает» их аккумуляторы, и как этого избежать

О том, как функция быстрой зарядки смартфонов приводит к быстрому износу аккумуляторов и преждевременному выходу их из строя. Какие физические процессы в аккумуляторах являются этому причиной. И как этого избежать.
1
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
Скидки до 80% на ночной распродаже - смотри
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 6000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-20000р на 4080 MSI Suprim X
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

    Современные смартфоны имеют функцию быстрой зарядки, благодаря которой разряженный в нуль аккумулятор может полностью зарядиться буквально за 30 – 40 минут. В свое время маркетологи неистово верещали о преимуществах этой функции, которые столь очевидны, что оспорить их просто невозможно. Но о побочных негативных эффектах этого «лекарства» они сознательно умалчивали, а они есть, и достаточно серьезные. Чтобы разобраться, какую опасность может нести режим «быстрой зарядки» очень кратко расскажу об устройстве и принципе работы аккумуляторов ваших смартфонов, планшетов и других девайсов.

реклама

  Во всех современных девайсах, будь то ноутбуки, фотоаппараты, планшеты, смартфоны, используются литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы. 

 Устройство Li-ion аккумулятора

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
13600K дешевле 30 тр в Регарде
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

  Конструктивно Li-ion аккумулятор состоит из герметичной колбы, которая имеет предохранительный клапан (но не всегда) для стравливания избыточного давления из аккумулятора, возникающего из-за газовыделения при интенсивном разряде или заряде. В колбе размещаются два электрода, «плюс» и «минус». Они разделены пористым сепаратором пропитанным электролитом. 

реклама

  Сепаратор исключает непосредственное соприкосновение разноименных электродов, а электролит является непреодолимой преградой для электронов и с легкостью пропускает ионы. Это свойство электролита, а также способность атомов лития легко терять электроны, становясь ионами, и позволяют аккумулятору отдавать энергию при разряде и накапливать ее при заряде.          

  Положительный электрод как раз и состоит из оксида лития нанесенного на алюминиевую фольгу, а отрицательный электрод из пористого графита, нанесенного на медную фольгу. В обоих случаях фольга исполняет роль проводника тока.

Как происходит зарядка Li-ion аккумулятора

  Сначала зарядим аккумулятор. Для этого необходимо подключить внешний источник питания к клеммам аккумулятора. К электроду из оксида лития подключаем «плюс» источника питания, а к электроду из графита «минус». 

реклама

  При этом источник питания «плюсом» начинает «вытягивать» электроны из оксида лития и «перекачивать» их через себя в графитовый электрод, где электроны равномерно размещаются в его слоях. Одновременно с этим атомы лития, оставшиеся без электронов, становятся ионами и под действием электрического поля источника питания устремляются через сепаратор также к графитовому отрицательному электроду. После того, как все электроны и ионы лития переместятся в графит, заряд аккумулятора будет окончен. Причем графитовый электрод в химической реакции не участвует, а является своеобразным «складом» для хранения электронов и ионов.

Как происходит разряд Li-ion аккумулятора

  Теперь разрядим аккумулятор. Для этого подключим к его клеммам нагрузку, например лампу. 

реклама

  Электроны при этом, находящиеся в избытке в слоях графитового электрода начинают через нагрузку перетекать в оксидно-литиевый электрод, создавая в цепи электрический ток. Одновременно туда же перемещаются через сепаратор и ионы. Они захватывают электроны и в виде оксида лития накапливаются на электроде. Когда все ионы и электроны переместятся в оксидно-литиевый электрод, разряд будет окончен.

Как разрушаются Li-ion аккумуляторы при «быстрой зарядке»

  Так почему же «быстрая зарядка» убивает аккумуляторы. Дело в том, что эта функция использует повышенный ток зарядки, который закачивает в аккумулятор некоторое количество энергии значительно быстрее, чем в режиме стандартного заряда. А Li-ion аккумуляторы очень чувствительны к повышенному току зарядки. Он заставляет ионы перемещаться к графитовому электроду с гораздо большей скоростью, чем при стандартном токе. Это приводит к тому, что за единицу времени количество ионов добравшихся до графитового электрода становится значительно больше, чем электрод может полноценно «усвоить». Полноценное «усвоение» заключается в неспешном, равномерном размещении ионов между слоями графита по всему объему электрода. Так вот, при большом количестве ионов они не будут успевать проникать вглубь электрода, и будут скапливаться на его поверхности. Это приведет к тому, что к «застрявшим», неподвижным ионам будет прикладываться энергия, которая превратит их в нейтральные атомы лития. Они осаждаются на электродах в виде гранул металла, и в дальнейшем не принимают участия в работе аккумулятора. Это происходит при каждом цикле зарядки, и остаточная емкость аккумулятора будет быстро уменьшаться. Этот процесс необратим и называется «литиевое осаждение». 

  В среднем постоянное использование «быстрой зарядки» уменьшает ресурс аккумуляторов, выражающийся в циклах заряда/разряда на 30 – 40% относительно режима стандартного заряда. Этот факт пришлось признать таким известным компаниям, как Samsung и Apple.

  Кроме того быстрая зарядка значительно увеличивает риск взрыва аккумулятора с фейерверком. 

  Это может произойти из-за сильного увеличения температуры аккумулятора вплоть до плавления в нем лития. И из-за интенсивного выделения газов при нагреве, которые не будут успевать выводиться через предохранительный клапан и разорвут корпус аккумулятора.

  Причиной нагрева и газообразования является то, что каждый аккумулятор имеет внутреннее паразитное сопротивление и проходящий через него зарядный или разрядный ток приводит к нагреву этого сопротивления, то есть аккумулятора. И чем больше будет ток, тем сильнее будет нагрев и интенсивней газообразование. В конце концов, аккумулятор и не выдерживает такого издевательства.  

  Многие скажут, что это ерунда. Что производители не дураки, они все рассчитывают, все проверяют по сто раз и испытывают по пятьсот раз. Процесс заряда и разряда контролируются суперконтроллерами, которые не позволят аккумулятору войти в опасный режим и «сдетонировать».

  Но я скажу, что это не так. Есть масса фактов отзывных компаний производителями целых линеек моделей смартфонов из-за выявления в них опасных инженерных просчетов приводящих к взрывам и возгораниям аккумуляторов. А сколько людей получили ожоги, сколько сгорело квартир, домов.

  Один из известных примеров – это многострадальный самовоспламеняющийся смартфон Samsung Galaxe Note 7, несколько отстающий от него в антирейтинге  iPhone 6 и некоторые другие. Уж эти факты вы не сможете отрицать. Поэтому будьте осторожнее.

Как избежать беды

  Использовать постоянно режим «быстрой зарядки» не стоит. Если вы никуда не спешите, и у вас есть достаточно времени для  зарядки смартфона, например вся ночь, когда вы ложитесь спать, то стоит использовать режим стандартной зарядки. Этим самым вы увеличите срок службы аккумулятора и сведете к минимуму вероятность его разрушения со спецэффектами. Но если вы, например, спешите в аэропорт на авиарейс, и у вас есть только час времени на зарядку смартфона, то в этом случае режим быстрой зарядки оправдывает свои риски. И даст возможность очень быстро зарядить смартфон. 

  Во многих смартфонах доступно программное отключение режима «быстрой зарядки», его можно найти в «Настройки» – «Батарея» – «Быстрая зарядка» и отключить ее, а при необходимости включить. 

  В разных моделях путь к управлению режимом «быстрой зарядки» может несколько отличаться. Если в смартфоне нет возможности программного отключения, тогда можно просто воспользоваться менее мощным блоком питания.

  Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы режимом «быстрой зарядки». И ощутили ли вы снижение срока службы аккумулятора вашего смартфона от ее использования.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

быстрая зарядка li-ion аккумулятор взрыв аккумулятора возгорание аккумулятора количество циклов заряд/разряд литиевое осаждение отключение быстрой зарядки ресурс аккумулятора
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
54
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
20
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
6
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
31
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
82
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
124
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
4

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
30 июня 2023 54

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Маляр объяснила разницу между ЧВК «Вагнер» и российской армией
10
На Украине из-за недостатка запчастей стали интегрировать катки танка Т-62 в более современный Т-72
9
Два российских танка израсходовали боекомплект, поразив колонну британских Mastiff и Husky [Видео]
3
Американцы строят бомбардировщик-невидимку B21 Raider, способный разбомбить континент за 3 секунды
33
Спутниковые снимки подтвердили строительство лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси
4
Bloomberg и Саймон Херш: генерал Суровикин под следствием, а Пригожин выставил себя дураком и исчез
1
Forbes: потери ВСУ на юге Украины оказались больше, чем предполагалось
3
Российский танк Т-80БВМ поджёг американскую БМП Bradley с расстояния 9.5 километра (видео)
6
"Фонтанка": похожего на Пригожина человека заметили в Санкт-Петербурге
1
Командование ВСУ запретило применять западные танки в контрнаступлении из-за потерь
7
Украинский Leopard сначала подорвался на мине и обездвиженный был легко добит ПТУР
4
Минобороны: российский Т-80БВМ подбил БМП Bradley с расстояния 9,5 км
+
Британская разведка: РФ перейдёт в наступление 11 июля и обрушит позиции ВСУ перед саммитом НАТО
1
Первый полёт отечественного регионального самолёта «Ладога» должен состояться в начале 2024 года
+
Скачки цен на газ в ЕС продемонстрировали ошибочность отказа от российских газопроводов
3
Аналитики подсчитали, что международная помощь Украине составила 170 млрд евро
+
Марочко: украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать
3
Появилась информация, с какой целью ЧВК «Вагнер» передислоцируется в Беларусь
1
«Вагнер» могут потерять бизнес в Африке: ЦАР готовы принять другую ЧВК для обеспечения безопасности
2
Швейцария запретила своей компании продажу 100 танков Leopard на Украину
3

Популярные статьи

Disney потеряла $900 млн на мультфильмах с расовой и гендерной повесткой за последние 2 года
32
Уровень древней медицины Инков и их цивилизации в целом (часть 2)
18
Как меня выручала карта от AMD
49
Россия завершает разработку малозаметного стратегического бомбардировщика 5-го поколения "Посланник"
13
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
54
Маленькая распродажа немаленьких систем охлаждения после тестирования
12
ТОП-5 проблем игровых видеокарт AMD в 2023 году
40
Сербия едва не купила российские ЗРК С-400 — Что бы это значило для НАТО и почему сделка сорвалась
3
Обзор универсального мотоцикла Intruder 200
30
GNU/Linux, зависимости, кража трафика без разрешения пользователя и "этичные" водяные знаки
6

Сейчас обсуждают

Aleksey Aleksey
08:30
Ого. 60х годов! Вот это позор! Не то что наши т55 которые щас на передке стоят, вы не поймете, это другое, да.
Швейцария запретила своей компании продажу 100 танков Leopard на Украину
inchaos75
08:24
Один HDMI я могу понять - ТВ, а зачем два? Если у вас монитор до сих пор через HDMI и в нем нет DP, то может пора менять устаревший монитор, прежде чем покупать 4090? Моему монитору уже 3 года и то в ...
Почему я не советую покупать брендовую GeForce RTX 4090 от ASUS, а обычные геймеры выбирают Palit
Бот_Пригожина_308
08:20
Asus P5K Pro / C2D E8200 / DDR2-667 OCZ Проц работал в разгоне с родных 2.66 ГГц до 4,00 ГГц (500*8), память работала, как DDR2-1000. 5,5 лет была эта сборка, потом на i5 4670k пересел и мать на Z87....
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
JugadorGL
08:17
Не смотря ни на, что игрушка в своё время зашла. Особенно первые 2/3 игры, дальше уже стало как-то скучновато.
Мои впечатления от игры Rage 2. Часть 1
Робин Гудеичь
08:05
ты смеёшься, а он вить насмерть стоял)
Mash: Россия впервые ударила по объектам ВСУ тяжелым дроном C-70 «Охотник»
Игорь Орешков
08:00
Дали бы лучше Пригожину Леопарды и абрашки он нашёл бы им применение.
Украинский Leopard сначала подорвался на мине и обездвиженный был легко добит ПТУР
Робин Гудеичь
07:59
дохнут зелёные видеокарты, но виноват не ху_ янг и зелёные которые используют в свои видяхи дешёвую компонентную базу. Но при этом продолжает покупать зелёные и винить АМД)))
AMD выпускает в продажу 6-ядерный процессор Ryzen 5 5600X3D
Бот_Пригожина_308
07:58
Белоруссия вам ничего не должна.
Представитель ЕС: Беларусь должна отказаться от ядерного оружия россии
Бот_Пригожина_308
07:58
Тебя убьём последним, сука ты нацистская.
В США оценили достигнутый «определённый успех» украинского контрнаступления
Бот_Пригожина_308
07:57
Не ссы, не пропали. Просто комментировать нечего. Да и бот я другого Пригожина, Иосифа, мужа певицы Валерии.
Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем