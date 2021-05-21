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Уменьшаю нагрев своей видеокарты и продляю ее ресурс путем модификации BIOS-a

Уменьшаю нагрев «горячей» видеокарты и продляю ее ресурс путем модификации BIOS-a. Теперь каждую видеокарту нужно беречь и постараться не допустить ее выхода из строя. Ведь, если она выйдет из строя, то придется покупать другую, новую или б/у по безумной высокой цене.
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 Недавно достал с полки свою старенькую видеокарту GIGABYTE R9 280X 3Gb. Хорошо, что я не успел ее продать до повышения цен, да и вообще не успел ее продать. А то пришлось бы сейчас покупать, какую ни будь видеокарту по безумно высокой цене. Теперь она пригодилась самому для установки в компьютер. Так сказать, новое это хорошо забытое старое, вот и для меня она теперь в каком-то роде стала новой. Думаю, что еще у многих есть такие видеокарты.

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 Так вот, имеется в наличии видеокарта GIGABYTE R9 280X 3Gb, та еще «горячая штучка», нужно сказать. При больших нагрузках GPU нагревается до 90 градусов. Производитель для этой модели видеокарт декларирует такую температуру, как нормальную. Но, тем не менее, я хочу уменьшить температуру настолько, насколько это возможно, с сохранением ее устойчивой работы, при помощи модификации BIOS-a. А именно, в BIOS-е буду уменьшать напряжение питания GPU до ее неустойчивой работы, и на один шаг верну напряжение питания в сторону его увеличения. Проверку устойчивости работы видеокарты в режиме большой нагрузки GPU буду проводить с помощью программы «FurMark» (волосатый бублик). Ну и сразу скажу, что перед проведением модификации BIOS-a термопасту на GPU я уже заранее заменил, и систему охлаждения продул. На целесообразность этой затеи и ожидание хорошего результата меня натолкнула та мысль, что производитель устанавливает напряжение питания GPU с запасом, причем с таким, чтобы гарантированно обеспечивалась стабильная работа видеокарт даже с установкой в них GPU из неудачных партий (которые требуют для стабильной работы повышенного напряжения питания). Ну а если в видеокарту попадают «удачные» GPU, способные стабильно работать при более низком напряжении питания, то производитель не подбирает к ним индивидуальные напряжения, а использует то же напряжение, что и для видеокарт с «неудачными» GPU. Поэтому, если мне повезет, и в моей видеокарте окажется установлен «удачный» GPU, то я смогу значительно (я так надеюсь) снизить его напряжение питания, сохраняя при этом стабильную работу. Тем самым уменьшу тепловыделение и соответственно его температуру, и продлю ресурс его работы.

 Перед началом работ нужно сохранить оригинальный BIOS, для его дальнейшей модификации. Для этого воспользуюсь программой «GPU-Z». Открываю ее, нажимаю кнопку со стрелочкой, указываю путь сохранения и сохраняю.

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 И «GPU-Z» подтверждает об удачном сохранении файла BIOS-a.
 Скачиваю программу «VBE7.0.0.7b» для редактирования BIOS-a в видеокартах (работает только с видеокартами AMD, сериями HD6ххх, HD7ххх, R9 2ххх, R9 3ххх). Открываю ее, нажимаю кнопку «Open», указываю путь загрузки файла BIOS-a и загружаю его.

 Перехожу в закладку PowerPlay

 Здесь в четырех нагрузочных профилях (от минимальной до максимальной нагрузки на видеокарту) в окошках «Core Clok» можно изменить частоту GPU, в окошках «Memory Clok» можно изменить частоту памяти, но их я менять не буду. Так как темой этой статьи является получение ответа на вопрос, насколько уменьшится температура GPU при уменьшении его напряжения питания. Поэтому в сточках «#6 VDDC» и «#0 VDDC» буду изменять только напряжение. Чтобы не загромождать статью лишней информацией приведу только минимальное, окончательное значение напряжения питания, установленное мной, которое обеспечило стабильную работу моей видеокарты. Значение напряжений выбирал из выпадающего списка. Для моего GPU это напряжение составило 1050 мВ.

 Дальше, из полезного этой программы. В закладке «Fan Profile» можно отредактировать режим работы системы охлаждения. Достигается опытным путем, как компромисс между акустическим комфортом, и эффективностью охлаждения. Но его я также редактировать не буду, чтобы условия охлаждения оставались неизменными в течение всего процесса редактирования BIOS-a, и определения изменения теплового режима видеокарты.

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 После окончания редактирования BIOS-a, нажимаю кнопку «Save», указываю путь сохранения, и сохраняю файл с модифицированным BIOS-ом.

 Теперь нужно перепрошить видеокарту модифицированным BIOS-ом. Для этого скачиваю программу прошивальщик «Atiflash», открываю ее, она сразу же определила мою видеокарту.

 Нажимаю кнопку «Load Image», указываю путь к модифицированному BIOS-у, загружаю его в прошивальщик

 Нажимаю кнопку «Program», и начинается процесс прошивки.

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 После окончания прошивки, прошивальщик просит перезагрузить компьютер. Соглашаюсь.


 Теперь сравниваю температуру в «FurMark» при работе видеокарты со старым, родным  BIOS-ом, и модифицированным.

 Температура со старым, родным BIOS-ом составила 94 градуса, при скорости вращения вентиляторов системы охлаждения 100%.


 Температура с модифицированным BIOS-ом составила 73 градуса, при скорости вращения вентиляторов системы охлаждения 83%.

 Отсюда делаю вывод, что снижение напряжения питания GPU на 150 мВ, или 0.150 В. Привело к снижению температуры GPU на 21 градус, и снижению скорости вращения вентиляторов со 100% до 83%. Что, считаю очень хорошим результатом. И да, с GPU мне действительно очень повезло, он оказался очень даже «удачным».

 Еще большой плюс этой видеокарты состоит в том, что она имеет два BIOS-а, и если вы прошили нерабочий BIOS, и видеокарта не запустилась, то выключаете компьютер, переключаетесь на резервный BIOS, загружаетесь с него. После этого при включенном компьютере переключаете на видеокарте переключатель на нерабочий BIOS, и перепрошиваете его.

 Надеюсь, моя статья будет вам полезна.

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Теги

gpu видеокарта видеокарта amd r9 280x atiflash vbe7.0.0.7b модификация bios напряжение gpu уменьшение температуры
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