Всем привет.

В конце 2022 года прочитал тут, на Оверах, про какой то новый проект от МТС - FogPlay. Меня заинтересовала концепция народного облачного гейминга — игровые сервера, это не дорогие машины в датацентрах (как у ВК, например), а обычные компьютеры, которые за вменяемые деньги сдают обычные геймеры. Эта платформа меня очень привлекла — это ж прямое продолжение идеи сдачи мощностей компьютера в аренду. Не долго думая, собрал систему на i5-11400F / 16GB DDR4 / GTX 1080 Ti / SSD 500 + 1000 GB.

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Эффект превзошел все ожидания — эта система за первый месяц заработала 7500 руб. С тех пор я постоянно слежу за проектом, наращиваю количество своих игровых систем и плачу налоги как самозанятый.

Основные преимущества именно FogPlay для игроков:

Низкая стоимость часа и поминутная тарификация. Реально поиграть за 13 рублей даже вечером или в выходной, или найти за 50 рублей бескомпромиссную систему и выкрутить все настройки на Ultra

Не нужно покупать игры. Но если есть купленные игры, то можно поиграть под своим аккаунтом

На обычных компьютерах играть приятнее, чем на неких виртуальных системах, как в ВК или Яндексе

Игровые новинки появляются в день релиза

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В сервисе реализовано сохранение в собственное облако "Вторая Память". Принципиально работает вообще для всех не Steam игр. Большая часть игр, особенно топовые проекты проверено сохраняют сэйвы и помечаются соответствующим знаком: Но есть и много редких игр без этого значка. Их сохранения тоже загружаются во "Вторую Память", просто модераторы платформы еще не дошли до их проверки.

STEAM игры сохраняют в свое облако, во "Вторую Память" не попадают.

Как играть на платформе.

Есть 4 варианта:

Через браузер. Нормально работает во всех на основе Хрома

Через приложение. Это самый продвинутый вариант - есть несколько настроек, подробнее напишу ниже

Через приложение на телефоне

Через приложение на TV

Очень важный момент. При подключении трансляция запускается с минимальным качеством и 30 кадрами в секунду. Качество подстраивается под скорость интернет-соединения и постепенно увеличивается, однако количество кадров в секунду придётся переключить вручную на 60. Для этого после запуска трансляции необходимо нажать Alt+M и выбрать качество, а также повысить количество кадров в секунду.

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Что выбрать для игры - браузер или приложение? Приложение предоставляет гораздо лучший отклик и показывает реальный PING игровых компьютеров при их выборе. Браузер же позволяет играть практически где угодно.

Инструкция, как сделать изображение трансляции гораздо более качественным.

Работает только в приложении на компьютере, в браузере не работает. Суть - меняем вручную кодек с H264 на H265.

Приложение уже давно поддерживает кодек H265, но не умеет на него само переключаться! Для перехода на этот прогрессивный кодек надо запустить приложение, зайти в "Настройки" - "Трансляция"

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Тут мы видим, что при стандартной настройке никакого выбора кодека нет!





Чтобы выбор появился, надо поменять декодер с auto на Nvidia (AMD, Intel - зависит от того, какая у Вас видеокарта) и выбор кодека чудесным образом появится.

Выбираем H265 и выходим обратно из настроек.

Все можно играть.

Эта настройка крайне важна, если играть на компьютерах с картами AMD.

Примечание: такая настройка не универсальна и на каких то старых компьютерах не заработать. В таком случае есть смысл вернуться к кодеку H264 и автовыбору декодера.

Горячие клавиши, которые могут вам помочь:

ALT+ENTER - поможет свернуть игру в оконный режим, если есть какие-то проблемы с отображением (есть звук, картинки нет), после этого перейдите в игру и установите разрешение 1920х1080, режим полноэкранный или "полноэкранный в окне, эксклюзивный" (предпочтительнее).

ALT+TAB - перемещение между окнами. Поможет, eсли после запуска игры слышен звук, но экран - черный или выскочила библиотека игр.

ALT+F4 - закрыть игру (в приложении)

ALT+M - меню настройки качества, установки курсора пользователя, вывода статистики подключения.

CTRL+Q - диагностическая панель

CTRL+SHIFT+F - развернуть браузер в полный экран

Промо, скидки и Телеграм-чат для игроков.

На платформе сейчас реализована система с промо-страничками, на которых игровые компьютеры доступны со скидкой 10%.

Вот мои промо:

https://fogplay.mts.ru/promo/moscow_play/

https://fogplay.mts.ru/promo/moscow_play_2/

Найти другие промо можно в Телеграм-чате для игроков.

Там же можно пообщаться с теми, кто сдает компьютеры, попросить установить игру, указать на проблему - полноценная обратная связь в реальном времени.