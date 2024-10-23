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Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция

Проект бюджетного гейминга в России: как получить лучшее качество изображения в трансляции.
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет.

В конце 2022 года прочитал тут, на Оверах, про какой то новый проект от МТС - FogPlay. Меня заинтересовала концепция народного облачного гейминга — игровые сервера, это не дорогие машины в датацентрах (как у ВК, например), а обычные компьютеры, которые за вменяемые деньги сдают обычные геймеры. Эта платформа меня очень привлекла — это ж прямое продолжение идеи сдачи мощностей компьютера в аренду. Не долго думая, собрал систему на i5-11400F / 16GB DDR4 / GTX 1080 Ti / SSD 500 + 1000 GB.

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Эффект превзошел все ожидания — эта система за первый месяц заработала 7500 руб. С тех пор я постоянно слежу за проектом, наращиваю количество своих игровых систем и плачу налоги как самозанятый.

Основные преимущества именно FogPlay для игроков:

  • Низкая стоимость часа и поминутная тарификация. Реально поиграть за 13 рублей даже вечером или в выходной, или найти за 50 рублей бескомпромиссную систему и выкрутить все настройки на Ultra
  • Не нужно покупать игры. Но если есть купленные игры, то можно поиграть под своим аккаунтом 
  • На обычных компьютерах играть приятнее, чем на неких виртуальных системах, как в ВК или Яндексе
  • Игровые новинки появляются в день релиза

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В сервисе реализовано сохранение в собственное облако "Вторая Память". Принципиально работает вообще для всех не Steam игр. Большая часть игр, особенно топовые проекты проверено сохраняют сэйвы и помечаются соответствующим знаком:Но есть и много редких игр без этого значка. Их сохранения тоже загружаются во "Вторую Память", просто модераторы платформы еще не дошли до их проверки.

STEAM игры сохраняют в свое облако, во "Вторую Память" не попадают.

Как играть на платформе.

Есть 4 варианта:

  • Через браузер. Нормально работает во всех на основе Хрома
  • Через приложение. Это самый продвинутый вариант - есть несколько настроек, подробнее напишу ниже
  • Через приложение на телефоне
  • Через приложение на TV

Очень важный момент. При подключении трансляция запускается с минимальным качеством и 30 кадрами в секунду. Качество подстраивается под скорость интернет-соединения и постепенно увеличивается, однако количество кадров в секунду придётся переключить вручную на 60. Для этого после запуска трансляции необходимо нажать Alt+M и выбрать качество, а также повысить количество кадров в секунду.

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Что выбрать для игры - браузер или приложение? Приложение предоставляет гораздо лучший отклик и показывает реальный PING игровых компьютеров при их выборе. Браузер же позволяет играть практически где угодно.

Инструкция, как сделать изображение трансляции гораздо более качественным.

Работает только в приложении на компьютере, в браузере не работает. Суть - меняем вручную кодек с H264 на H265.

Приложение уже давно поддерживает кодек H265, но не умеет на него само переключаться! Для перехода на этот прогрессивный кодек надо запустить приложение, зайти в "Настройки" - "Трансляция"

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Тут мы видим, что при стандартной настройке никакого выбора кодека нет!


Чтобы выбор появился, надо поменять декодер с auto на Nvidia (AMD, Intel - зависит от того, какая у Вас видеокарта) и выбор кодека чудесным образом появится.

Выбираем H265 и выходим обратно из настроек.

Все можно играть.

Эта настройка крайне важна, если играть на компьютерах с картами AMD.

Примечание: такая настройка не универсальна и на каких то старых компьютерах не заработать. В таком случае есть смысл вернуться к кодеку H264 и автовыбору декодера.

Горячие клавиши, которые могут вам помочь:

ALT+ENTER - поможет свернуть игру в оконный режим, если есть какие-то проблемы с отображением (есть звук, картинки нет), после этого перейдите в игру и установите разрешение 1920х1080, режим полноэкранный или "полноэкранный в окне, эксклюзивный" (предпочтительнее).
ALT+TAB - перемещение между окнами. Поможет, eсли после запуска игры слышен звук, но экран - черный или выскочила библиотека игр.
ALT+F4 - закрыть игру (в приложении)
ALT+M - меню настройки качества, установки курсора пользователя, вывода статистики подключения.
CTRL+Q - диагностическая панель 
CTRL+SHIFT+F - развернуть браузер в полный экран

Промо, скидки и Телеграм-чат для игроков.

На платформе сейчас реализована система с промо-страничками, на которых игровые компьютеры доступны со скидкой 10%.

Вот мои промо:
https://fogplay.mts.ru/promo/moscow_play/
https://fogplay.mts.ru/promo/moscow_play_2/

Найти другие промо можно в Телеграм-чате для игроков.

Там же можно пообщаться с теми, кто сдает компьютеры, попросить установить игру, указать на проблему - полноценная обратная связь в реальном времени.

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Теги

облачный гейминг fogplay поиграть в новинки недорого фогплэй
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