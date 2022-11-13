Сегодняшние новости, блогер Iсe Universe сообщил, что основная камера Samsung Galaxy S23 Ultra составляет 200 мегапикселей с апертурой f/1,7. ,обеспечивая три режима 12 миллионов, 50 миллионов и 200 миллионов пикселей.
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По сравнению с конкурирующими продуктами Samsung Galaxy S23 Ultra может быть единственным флагманом Snapdragon 8 Gen2, оснащенным 200 мегапикселей. Согласно опубликованной на данный момент информации, серия vivo X90 и серия OPPO Find X6 оснащены 50-мегапиксельной камерой Sony IMX989.
Согласно сообщениям, размер основного сенсора Galaxy S23 Ultra составляет 1/1,3 дюйма, а модель — HP2.
Хотя камера Samsung Galaxy S23 Ultra была модернизирована по сравнению с предыдущим поколением, по сравнению с конкурирующими продуктами, аппаратные характеристики основной камеры Galaxy S23 Ultra явно «устарели».
Кроме того, учитывая, что стартовая цена Galaxy S22 Ultra была в районе 1200$ (12 ГБ + 256 ГБ), а цена топовой версии 12 ГБ + 1 ТБ составляла 1700$, нет никаких сомнений в том, что Стартовая цена Galaxy S23 Ultra будет близка к 1400$, соответственно версия на терабайт также превысит 1400$, и в итоге будет примерно сравнима с ценой iPhone 14 Pro Max