Samsung S23 Ultra может быть уникальным флагманом с камерой 200-мегапикселей и процессором Snapdragon 8 Gen2. Цена, как ожидается, будет сопоставима с iPhone 14 Pro Max.

Сегодняшние новости, блогер Iсe Universe сообщил, что основная камера Samsung Galaxy S23 Ultra составляет 200 мегапикселей с апертурой f/1,7. ,обеспечивая три режима 12 миллионов, 50 миллионов и 200 миллионов пикселей.

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По сравнению с конкурирующими продуктами Samsung Galaxy S23 Ultra может быть единственным флагманом Snapdragon 8 Gen2, оснащенным 200 мегапикселей. Согласно опубликованной на данный момент информации, серия vivo X90 и серия OPPO Find X6 оснащены 50-мегапиксельной камерой Sony IMX989.

Согласно сообщениям, размер основного сенсора Galaxy S23 Ultra составляет 1/1,3 дюйма, а модель — HP2.

Хотя камера Samsung Galaxy S23 Ultra была модернизирована по сравнению с предыдущим поколением, по сравнению с конкурирующими продуктами, аппаратные характеристики основной камеры Galaxy S23 Ultra явно «устарели».

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Кроме того, учитывая, что стартовая цена Galaxy S22 Ultra была в районе 1200$ (12 ГБ + 256 ГБ), а цена топовой версии 12 ГБ + 1 ТБ составляла 1700$, нет никаких сомнений в том, что Стартовая цена Galaxy S23 Ultra будет близка к 1400$, соответственно версия на терабайт также превысит 1400$, и в итоге будет примерно сравнима с ценой iPhone 14 Pro Max

