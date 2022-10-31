Теперь Вы либо платите, либо лишаетесь верификации.
Подтверждение аккаунта теперь будет включать в себя подписка Twitter Blue. По сообщениям её стоимость вырастет сразу в 4 раза с пяти до двадцати долларов США ежемесячно, а в ее состав добавят синюю отметку.
У ранее подтвержденных пользователей, будет три месяца на оформление платной подписки, в противном случае они лишатся отметки.
Как мы помним, еще до покупки компании Илон Маск предлагал всем пользователям Twitter Blue автоматически выдавать отметку о верификации.
Однако по его мнению, такая отметка должна отличаться от той, которую выдают публичным людям и крупным компаниям.
Как нам известно, гендиректор Twitter уже во всю устанавливает свои правила. Помимо уже анонсированных новостей об увольнении некоторой части сотрудников и требованию к части программистов распечатать написанный ими код для доказательства работы. Разработчикам, которые трудятся над проектом Twitter Blue в воскресенье 31 октября объявили, что они должны уложиться до 7 ноября, чтобы запустить функцию, в противном они будут уволены.
«Весь процесс верификации пересматривается прямо сейчас» — так прокомментировал эту новость сам Маск.
Теперь Вы либо платите, либо лишаетесь верификации.