Генпрокуратура РФ признала Всемирный фонд природы WWF нежелательной организацией.

Генеральная прокуратура Российской Федерации заявила, что Всемирный фонд природы (WWF) реализует проекты, которые «формируют угрозы безопасности в экономической сфере» и создают препятствия для российского освоения арктических территорий. Кроме того фонд WWF был обвинён в поддержке организаций, которые признанны нынешним законодательством страны так называемыми «иностранными агентами».



Судя по определению самого термина, «Иностранным агентом» или «иноагентом» в России 2023 года называется статус, присваиваемый лицам, получающим иностранную поддержку или лицам, которые находятся под так называемым «иностранным влиянием».



Видимо, под это определение подходят не только международные организации и всемирные фонды, но и любые блогеры, которые получают хотя бы копейку денег от международных платформ типа YouTube, которая поощряет создателей интересного контента частью средств, вырученных от «монетизации» видеороликов платформы.



Цитата из заявления Генпрокуратуры РФ выглядит следующим образом.

реклама





Всемирный фонд природы * (англ. World Wide Fund for Nature) – это транснациональная общественная организация, сфера деятельности которой включает изучение и исследование окружающей среды всей планеты «Земля», а также сохранение и восстановление этой среды и природы. Штаб-квартира организации расположена в городе Глан (фр.: Gland ), Швейцария. В прошлом времени фонд носил название «Всемирный фонд дикой природы» (англ. World Wildlife Fund, сокращённо – WWF).

Всемирный фонд природы (WWF) назвал решение генеральной прокуратуры РФ необоснованным и пообещал оспорить его в суде. В организации заявили, что её деятельность направлена на сохранение биологического разнообразия, и фонд продолжит защищать редкие виды животных в России.

Миссией Всемирного фонда (дикой) природы является устранение деградации естественной среды планеты и достижение гармонии человека и природы. Главной целью фонда всегда было и продолжает оставаться сохранение биологического разнообразия Земли. Фонд является благотворительным и имеет связи практически со всеми государствами на планете. Слоганом фонда является знаменитая фраза – «За живую планету».





Ранее ведомство признало нежелательной деятельность другой организации, связанной с природой на планете. В тот раз в список иностранных агентов попала организация Гринпис (Greenpeace **, переводится на русский язык как «Зелёный мир»). Впоследствии Роскомнадзор запретил доступ к веб сайту упомянутой организации. Судя по всему, в скором времени мы не сможем зайти и на сайт Всемирного фонда природы. А пока у нас есть такая возможность, заглянем в глаза пушистой панде на российской версии сайта WWF, расположенного в домене «wwf.ru».









рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Для тех кто верит в требования российских властей по маркировке «иностранного агента», специально удовлетворяем ваше требование в тексте ниже. Для каждой организации, признанной нынешним законом иностранным агентом, указываем его статус. Здесь нужно сделать небольшую оговорку. Если тебе говорят, что нужно прыгать в колодец, не всегда стоит спешить прыгать в этот самый колодец. Иными словами, здравый смысл и вселенские законы никто из смертных землян не может отменить, как бы они ни старались.* : Всемирный фонд природы (WWF) – организация, выполняющая функции иностранного агента.** : Greenpeace – организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.Да прибудет с вами космический разум вселенной и непостижимая сила природы.