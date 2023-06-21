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Генпрокуратура признала деятельность Всемирного фонда природы WWF нежелательной
Генпрокуратура РФ признала Всемирный фонд природы WWF нежелательной организацией.
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Генеральная прокуратура Российской Федерации заявила, что Всемирный фонд природы (WWF) реализует проекты, которые «формируют угрозы безопасности в экономической сфере» и создают препятствия для российского освоения арктических территорий. Кроме того фонд WWF был обвинён в поддержке организаций, которые признанны нынешним законодательством страны так называемыми «иностранными агентами».

Судя по определению самого термина, «Иностранным агентом» или «иноагентом» в России 2023 года называется статус, присваиваемый лицам, получающим иностранную поддержку или лицам, которые находятся под так называемым «иностранным влиянием».

Видимо, под это определение подходят не только международные организации и всемирные фонды, но и любые блогеры, которые получают хотя бы копейку денег от международных платформ типа YouTube, которая поощряет создателей интересного контента частью средств, вырученных от «монетизации» видеороликов платформы.

Цитата из заявления Генпрокуратуры РФ выглядит следующим образом.

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Всемирный фонд природы * (англ. World Wide Fund for Nature) – это транснациональная общественная организация, сфера деятельности которой включает изучение и исследование окружающей среды всей планеты «Земля», а также сохранение и восстановление этой среды и природы. Штаб-квартира организации расположена в городе Глан (фр.: Gland ), Швейцария. В прошлом времени фонд носил название «Всемирный фонд дикой природы» (англ. World Wildlife Fund, сокращённо – WWF).

Всемирный фонд природы (WWF) назвал решение генеральной прокуратуры РФ необоснованным и пообещал оспорить его в суде. В организации заявили, что её деятельность направлена на сохранение биологического разнообразия, и фонд продолжит защищать редкие виды животных в России.

Миссией Всемирного фонда (дикой) природы является устранение деградации естественной среды планеты и достижение гармонии человека и природы. Главной целью фонда всегда было и продолжает оставаться сохранение биологического разнообразия Земли. Фонд является благотворительным и имеет связи практически со всеми государствами на планете. Слоганом фонда является знаменитая фраза – «За живую планету».


Ранее ведомство признало нежелательной деятельность другой организации, связанной с природой на планете. В тот раз в список иностранных агентов попала организация Гринпис (Greenpeace **, переводится на русский язык как «Зелёный мир»). Впоследствии Роскомнадзор запретил доступ к веб сайту упомянутой организации. Судя по всему, в скором времени мы не сможем зайти и на сайт Всемирного фонда природы. А пока у нас есть такая возможность, заглянем в глаза пушистой панде на российской версии сайта WWF, расположенного в домене «wwf.ru».



Для тех кто верит в требования российских властей по маркировке «иностранного агента», специально удовлетворяем ваше требование в тексте ниже. Для каждой организации, признанной нынешним законом иностранным агентом, указываем его статус. Здесь нужно сделать небольшую оговорку. Если тебе говорят, что нужно прыгать в колодец, не всегда стоит спешить прыгать в этот самый колодец. Иными словами, здравый смысл и вселенские законы никто из смертных землян не может отменить, как бы они ни старались.

* : Всемирный фонд природы (WWF) – организация, выполняющая функции иностранного агента.

** : Greenpeace – организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Да прибудет с вами космический разум вселенной и непостижимая сила природы.
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